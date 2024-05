Inauguration d’un monument du président Hô Chi Minh à Phu Quôc

Le monument du président Hô Chi Minh est inauguré à Phu Quôc. Photo : VNA

Le monument du président Hô Chi Minh a été inauguré dimanche 19 mai dans la ville de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), pour célébrer le 134e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890-2024).

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Dô Thanh Binh, a déclaré que l’inauguration était un événement d’une importance politique, culturelle et historique particulière.

L’œuvre vise à honorer le grand service du président Hô Chi Minh – héros de la libération nationale et grand homme de culture, ainsi qu’à affirmer la souveraineté maritime et insulaire nationale, a-t-il indiqué.

Couvrant 7,45 hectares dans le quartier de Duong Dông, la place du monument abrite une statue de 18 mètres de haut du président Hô Chi Minh, des reliefs constitués de 484 panneaux de pierre, un espace commémoratif pour le président et d’autres installations auxiliaires.

Les reliefs sont placés derrière le monument, représentant des images et des monuments typiques du 17e parallèle sud et des lieux populaires de Kiên Giang affirmant la souveraineté du Vietnam sur sa mer et ses îles.

Les budgets de l’État et des collectivités locales ont financé la construction du projet.

Après la cérémonie, les délégués ont offert de l’encens au temple du président Hô Chi Minh, visité le complexe commémoratif et planté des arbres devant le monument.

Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. – VNA/VI