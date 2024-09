Inauguration d’un espace vietnamien à Odessa (Ukraine)

Délégués lors de la cérémonie d'inauguration. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 6 septembre, la cérémonie d'inauguration d’un « Coin du Vietnam » a eu lieu dans la ville d'Odessa, en Ukraine.



L’événement a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Hong Thach, du consul honoraire du Vietnam à Odessa, Nguyen Van Khanh, du président de l'Association des Vietnamiens d'Odessa, Nguyen Nhu Manh.



Le maire d'Odessa, Gennady Trukhanov, était également présent. Dans son discours, celui-ci a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement local et l'importance humaniste du projet.



Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Hong Thach a déclaré qu'il s'agissait d'un projet qui témoignait de l'amitié entre la communauté vietnamienne d’Odessa et cette ville.



Le «Coin du Vietnam», construit par l'ambassade du Vietnam en Ukraine et des membres de la communauté vietnamienne d'Odessa, s’étend sur environ 500 m².-VNA/VI