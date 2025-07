Inauguration du premier Centre culturel russo-vietnamien à Saint-Pétersbourg

Mme Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, remet un cadeau de souvenir au représentant du Centre culturel russo-vietnamien à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Le premier Centre culturel russo-vietnamien à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, a été inauguré le 28 juillet au sein de l'Université pédagogique d'État Herzen de Russie.

Cet événement, qui crée un nouvel espace culturel d'amitié entre les deux peuples, s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, et fait suite à la visite en Russie du secrétaire général Tô Lâm en mai dernier.

Les activités du centre visent à développer des projets éducatifs communs, à mener des recherches scientifiques et des colloques, ainsi qu'à organiser des événements liés à la promotion de la culture, de l'histoire et des traditions des deux pays. Ce centre culturel deviendra une plateforme essentielle pour renforcer la coopération humanitaire et académique entre les deux nations.

Lors de la cérémonie, le secrétaire d'État et vice-ministre russe de l'Éducation, Andrei Korneev, a salué un événement marquant dans la vie des deux pays frères, affirmant que le centre constituera une passerelle d'amitié entre les deux peuples et symbolisera les liens étroits et multiformes entre les deux nations.

Présente à l'événement, Mme Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, a souligné l'importance des relations de longue date dans les domaines de la culture et de l'éducation entre les deux pays, lesquelles constituent un pilier essentiel de leur relation traditionnelle et spéciale, cultivée au fil des générations sur la base de la confiance, de la fidélité et du partage. Elle a ajouté que l'implantation du centre au sein d'un établissement aussi prestigieux que l'Université Herzen revêtait une signification importante, le décrivant comme "un carrefour entre deux cultures riches" et une "maison commune" pour tous ceux qui chérissent l'amitié russo-vietnamienne.

Le recteur de l'Université, Sergueï Tarassov, a mis en avant la portée symbolique de cet espace, qui perpétue une longue tradition d'amitié avec les étudiants vietnamiens formés dans son établissement.

L'inauguration a également été marquée par le vernissage d'une exposition intitulée "Dialogue culturel dans le langage de l'art", présentant notamment un portrait du Président Hô Chi Minh réalisé par l'artiste russe Tuman Zhumabaev, et des esquisses de Saint-Pétersbourg de l'Artiste du Peuple vietnamien Ngô Manh Lân.

Lors de cet événement, des femmes russes présentent l'ao dai, la tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes. Photo: VNA

Un spectacle artistique a suivi, au cours duquel des musiciens russes ont interprété des mélodies vietnamiennes, tandis que des artistes vietnamiens ont joué des morceaux russes à l'aide d'instruments traditionnels.

Grâce au soutien actif du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, l'Université pédagogique d'État Herzen de Russie a continuellement renforcé sa coopération avec le Vietnam au cours des sept dernières années, à travers des programmes éducatifs et des partenariats avec de grandes universités vietnamiennes. Plusieurs nouveaux accords ont d'ailleurs été signés au début de l'année lors d'une visite de travail du recteur au Vietnam. -VNA/VI