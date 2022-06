Inauguration du pont en verre le plus long au monde dans le district de Môc Châu

Le Comité populaire de la province de Son La (Nord) a inauguré ce samedi le pont en verre Bach Long dans la commune de Muong Sang, district de Môc Châu. Ce pont donne la sensation de marcher dans le vide à 150 mètres au-dessus de la jungle.

Ce pont, situé dans la "Zone touristique de Môc Châu Island", investi par la Compagnie par actions 26 Môc Châu, serpente le long de la paroi d’une montagne avant de se terminer en pont suspendu qui enjambe une vallée spectaculaire, pour une longueur totale de 632 mètres

Lors de la cérémonie d’inauguration, le Livre Guinness des records, l’Association des records mondiaux (World Record Association-WRA) et l’organisation Official World Record (OWR) basée en Europe ont délivré aux autorités de la province de Son La respectivement trois attestations de record : le pont en verre le plus long au monde ; la structure à fond de verre la plus longue au monde .