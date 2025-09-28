Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la cérémonie d’inauguration du nouveau pont Phong Chau dans la province de Phu Tho (Nord). Photo : VNA

Dans la matinée du 28 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’inauguration du nouveau pont Phong Chau dans la province de Phu Tho (Nord).



Le projet, lancé le 21 décembre 2024, a été mis en œuvre dans le cadre d’un ordre de construction d’urgence après l’effondrement de l’ancien pont Phong Chau le 9 septembre 2024. D’un investissement initial de 635,392 milliards de dôngs provenant du budget central, il a été confié au maître d’ouvrage Thang Long et exécuté par la Compagnie générale de construction Truong Son.



Enjambant le fleuve Rouge entre les communes de Phung Nguyen et Van Xuan, ce pont assure une liaison rapide, facilitant ainsi les déplacements, la relance économique et le renforcement de la sécurité régionale. Photo : VNA



Grâce aux directives strictes du gouvernement, des ministères concernés et des autorités locales, les travaux ont été achevés en neuf mois, soit trois mois avant le délai contractuel, tout en économisant plus de 196 milliards de dôngs par rapport au budget initial.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre et les participants ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de l’effondrement du pont en 2024, causé par le typhon Yagi. Le chef du gouvernement a ensuite salué l’engagement du ministère de la Construction, du ministère de la Défense, de la province de Phu Tho et des unités de conception, de supervision et d’exécution, en particulier les forces du Génie militaire qui ont maintenu la circulation pendant un an grâce à un pont flottant.



Pham Minh Chinh a souligné la signification majeure de ce nouvel ouvrage : rétablir rapidement les liaisons, soutenir le développement socio-économique et garantir la défense ainsi que la vie quotidienne des habitants. Il a insisté pour que les derniers travaux soient achevés et que l’ouvrage soit mis en exploitation conformément aux normes, répondant ainsi aux attentes du Parti, de l’État et de la population.-VNA/VI