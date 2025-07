Inauguration du monument « Solidarité et Alliance de combat Vietnam-Laos » à Champassak. Photo: VNA

Le 1er juillet, à Champassak, dans le sud du Laos, les Comités gouvernementaux des affaires spéciales du Vietnam et du Laos ont solennellement inauguré le monument intitulé « Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào » (Solidarité et Alliance de combat Vietnam-Laos).



Cet événement témoigne de la profonde gratitude des deux pays envers les héros tombés pour l’indépendance et la liberté de leurs peuples.



Le général de corps d’armée Vo Minh Luong, vice-ministre vietnamien de la Défense et chef du Comité gouvernemental des affaires spéciales, a souligné la portée historique et culturelle de cet ouvrage, symbole vivant de la solidarité entre les deux nations. Il constitue également un héritage destiné à éduquer les jeunes générations sur l’alliance de combat Vietnam-Laos, ainsi que sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, a-t-il ajouté.



De son côté, le général de corps d’armée Thongloi Silivong, vice-ministre lao de la Défense et chef du Comité gouvernemental des affaires spéciales, a salué ce projet de rénovation et d’agrandissement du monument, d’un montant de 54 milliards de dôngs (environ 2,1 millions d’euros), en tant que cadeau spécial du Vietnam au Laos. Il a exprimé sa sincère gratitude au Parti, à l’État, à l’Armée et au peuple vietnamiens pour leur soutien précieux et constant. – VNA/VI