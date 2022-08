Inauguration du centre de données CMC Tân Thuân à Hô Chi Minh-Ville

Le centre de données CMC Tân Thuân a été inauguré lundin 15 août, à Hô Chi Minh-Ville, en présence du président de la République, Nguyên Xuân Phuc.

Cérémonie inaugurale du centre de données CMC Tân Thuân. Photo : VNA

D’une superficie de 13.000 m2, ce centre est situé dans la zone franche de Tân Thuân, dans le 7e arrondissement. Il s’agit d’un centre de données conçu par B-Barcelona Singapour. Il est conforme aux normes internationales.

Dans son allocution, le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté les autorités municipales à redoubler d’efforts pour faire de la mégapole du Sud un fer de lance du pays dans le développement des technologies modernes, de l’économie numérique et de la société numérique, d’ici 2030.

Il a espéré que le centre de données CMC Tân Thuân servira efficacement aux processus de transition numérique des organes publics ainsi qu’aux entreprises vietnamiennes et étrangères.

Les technologies et les ressources humaines qualifiées constituent deux facteurs décisifs pour une croissance durable, ce qui devrait permettre à notre pays d’échapper au piège du revenu intermédiaire. Dans le monde, des entreprises pionnières dans l’application des technologies numériques telles que Grab ou Uber ont changé le mode de transport traditionnel, a-t-il déclaré.

À cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a proposé que le gouvernement, les ministères et les secteurs concernés créent un mécanisme de percée et encouragent l'investissement dans la transformation numérique et la recherche, le développement et l'application de la technologie numérique dans le secteur des affaires.

Il faut promouvoir le rôle et créer un mécanisme approprié afin que les universités, les instituts de recherche et les entreprises technologiques puissent renforcer la base de capital humain pour l'innovation, la créativité et la transformation numérique et le développement de la technologie numérique au Vietnam.

Parallèlement à cela, il est nécessaire d'encourager et de créer toutes les conditions favorables pour que les entreprises des technologies de l'information et des télécommunications investissent pour faire du Vietnam un hub numérique dans la région Asie-Pacifique, a souligné le président Nguyên Xuân Phuc.