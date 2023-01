Inauguration des célébrations du Têt 2023 dans le Vieux Quartier de Hanoï

Photo: VOV



Placées sous le thème «Le Têt dans la rue», les célébrations du Nouvel An lunaire 2023 ont été inaugurées ce dimanche soir à la maison communale de Kim Ngân, dans le Vieux Quartier de Hanoï.

Le comité gestionnaire du lac Hoàn Kiêm et du Vieux Quartier de Hanoï a reproduit plusieurs rituels du Têt, dont une procession en hommage aux génies tutélaires de la maison communale et la plantation de l’arbre rituel du Têt. Un concert de musique folklorique a eu lieu avec la participation des artistes venant de Hai Phong, des provinces de Phu Tho et Bac Liêu.

D’autres activités sont prévues pendant le Têt. À la maison patrimoniale, au 87 Ma Mây: une installation sur l’ambiance du Têt à Hanoï, un concert du don ca tài tu de Bac Liêu, un spectacle intitulé «L’histoire de la musique du delta du Fleuve Rouge».

Au centre culturel artistique de Hàng Buôm: l’exposition «Des patrimoines du passé jusqu’à présent».

Un salon de produits traditionnels aura lieu dans la rue des fresques de Phung Hung.