Inauguration de la zone industrielle et urbaine et de service Becamex VSIP Binh Dinh (1er phase)

La cérémonie d'inauguration de la zone industrielle (ZE) et urbaine et de service Becamex VSIP Binh Dinh pour la première phase a eu lieu le 4 mars dans la commune de Canh Vinh, district de Van Canh, province de Binh Dinh (Centre), en présence du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê.

Lors de la cérémonie d'inauguration de la zone industrielle et urbaine et de service Becamex VSIP Binh Dinh (1re phase). Photo : VNA

Mise en chantier en septembre 2020 avec un investissement total de plus de 7 500 milliards de dongs (300 millions de dollars), la ZE, urbain et de services Becamex VSIP Binh Dinh couvre une superficie de 1 374 hectares : 1 000 hectares réservés à la ZE et 374 hectares à la zone de résidence, de commerce et de services. Pour la première phase, 230 hectares sont prêts aux investisseurs, dont 53 hectares pour quatre projets d'IDE d'Allemagne, de Hong Kong (Chine), de République de Corée et des Pays-Bas cumulant un investissement de 96 millions de dollars et 90 hectares au service de relogement des habitants locaux.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a estimé qu'il s'agissait d'un événement important dans la promotion du processus d'industrialisation et d'urbanisation de Binh Dinh et dans la transformation de la zone économique de Nhon Hoi en une zone côtière dynamique. C'est un modèle très nouveau, nécessitant une résolution approfondie des relations entre le développement économique et la protection de l'environnement. C'est aussi l'orientation et la condition préalable pour le développement du modèle de ZI-urbain-service centralisé.

Il a demandé à Binh Dinh

d'attacher de l'importance à la réforme administrative, à l'amélioration de son environnement d'investissement et de soutenir le monde des affaires. En particulier, Binh Dinh doit déployer rapidement la planification provinciale approuvée pour la présenter aux entreprises et aux investisseurs. Il a souligné que la province de Binh Dinh et la ZI, urbaine et de service Becamex VSIP Binh Dinh devraient persévérer dans la conversion aux énergies renouvelables car c'était un point attractif des investisseurs dans le futur.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Becamex VSIP Binh Dinh et ses partenaires (Compagnie par actions et de développement industriel BW, la Sarl Logiform, la Sarl de production de papier King Honor et la Sarl mécanique Kung Jui) ont signé un accord de coopération et d’investissement d'une valeur de 49 milliards de dollars. -VNA/VI