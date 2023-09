Inauguration de la page web spécialisée sur les "Personnages - Évènements"

À l'occasion du 78e anniversaire de la création de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le 15 septembre, la VNA a organisé une cérémonie d'inauguration de la page web spécialisée "Personnages - Évènements" et a lancé une application de lecture automatique multilingue.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang et les délégués ont procédé à la cérémonie d'ouverture de la page web spécialisée sur les "Personnages - Évènements" sous le nom de domaine nvsk.vnanet.vn. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a souligné : "Devant les missions confiées par le Parti, l'État et le peuple, chaque journaliste de la VNA doit consciemment maintenir les valeurs fondamentales d'une agence de presse nationale. La VNA devrait innover constamment, faire preuve de dynamisme pour bien accomplir ses tâches dans la nouvelle situation".

La page web "Personnages - Événements" fournit des informations et des documents systématiques, aidant les utilisateurs à avoir une vue panoramique des événements majeurs, des personnages vietnamiens et étrangères célèbres dans plusieurs domaines. En accédant à l'adresse : https://nvsk.vnanet.vn/, les utilisateurs d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones peuvent accéder à des documents de plus de 1.000 personnages, plus de 1.000 de dossiers, avec environ 10.000 documents d'information dont de nombreux documents présentés au public pour la première fois par la VNA.



A cette occasion, une application de lecture automatique multilingue développée par la VNA appliquant la technologie de l'intelligence artificielle a été lancée. Actuellement, la VNA met en œuvre la fonction de lecture automatique en vietnamien et en anglais. Dans les temps à venir, d'autres langues comme le français, le russe, le chinois, l'espagnol... seront également complétées et bientôt intégrées à tous les canaux d'information électroniques de VNA.



Pour apporter plus de commodité à ses clients, la VNA est en train d’innover son processus de production d'informations pour intégrer les vidéos dans l'ensemble des produits d'information en texte et en photo sur le portail source à l'adresse : http://vnanet.vn.



L'ouverture de la page web « Personnages-Évènements », le déploiement synchrone d'applications de lecture automatique multilingues sur les produits d'information pour l’intérieur et l’extérieur ; l'ajout des vidéo et des photos aux informations textuelles sont des avancées de la VNA dans la mise en œuvre des lignes directrices du Parti et des options de l'État en matière de transformation numérique, en particulier la Stratégie de transformation numérique de la presse approuvée par le gouvernement pour mieux remplir sa mission d’être la principale agence de presse multimédia du système médiatique national.