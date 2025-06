Inauguration d'une usine de voitures électriques VinFast à Vung Ang

Le 29 juin, la société VinFast a officiellement inauguré sa nouvelle usine de production de voitures électriques à Vung Ang, dans la province de Ha Tinh, en présence du vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung.

Il s’agit de la deuxième usine opérationnelle de VinFast au Vietnam et du cinquième projet industriel en cours de déploiement à l’échelle mondiale par le constructeur automobile.

Implantée sur une superficie de 360 000 m², l’usine comprend plusieurs ateliers clés (carrosserie, peinture, assemblage), un centre logistique et un centre de contrôle qualité. Une zone industrielle auxiliaire de 240 000 m² est également en cours de construction pour accompagner le développement à long terme du site.

Dotée d’équipements de pointe issus de technologies internationales (ABB, DÜRR, FANUC, SIEMENS…), l’usine affiche un haut degré d’automatisation et respecte des normes internationales strictes (ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949). Elle est conçue pour produire jusqu’à 200 000 véhicules par an, avec une cadence moyenne de 35 voitures par heure.

Dans un premier temps, VinFast Ha Tinh se concentrera sur la production de modèles électriques urbains de petite taille, tels que le VF 3, le Minio Green, l’EC Van, ainsi que d’autres modèles actuellement en développement. La production est destinée à alimenter à la fois le marché national et les marchés internationaux.

L’usine devrait générer 6 000 emplois directs dès la première phase, avec un potentiel d’expansion jusqu’à 15 000 postes, contribuant significativement au développement socio-économique de la région. Les autorités de Ha Tinh ont exprimé leur plein soutien à ce projet stratégique.

Au cours des cinq premiers mois de 2025, VinFast est devenu le constructeur automobile numéro un au Vietnam, avec plus de 56 000 véhicules vendus, notamment les modèles VF 3, VF 5 et VF 6. La marque continue également de gagner en popularité sur des marchés étrangers tels que les Philippines et l’Indonésie.

Outre l'usine de Ha Tinh, VinFast exploite déjà celle de Hai Phong, tandis que trois autres sites industriels sont en cours de construction aux États-Unis, en Inde et en Indonésie, avec une mise en service prévue prochainement afin de répondre à la demande croissante sur ces marchés clés.