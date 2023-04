Inauguration d'une bibliothèque francophone à Hanoï

La cérémonie d’inauguration de la bibliothèque francophone à l’Académie diplomatique du Vietnam, le 12 avril.

La bibliothèque francophone vient d’être inaugurée, ce mercredi 12 avril, au sein de l’Académie diplomatique du Vietnam à Hanoï.

Il y a 50 ans, le 12 avril 1973, le Vietnam et la France ont établi leurs relations diplomatiques, posant ainsi les bases d'une coopération bilatérale qui n’a depuis cessé de s’enrichir dans tous les domaines. Les célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10eanniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France donneront lieu à de nombreux événements tout au long de l’année 2023.

"La bibliothèque francophone de l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV), soutenue par l’ambassade de France au Vietnam, fait partie de cette coopération fructueuse. Cette salle, dotée d’un fonds documentaire très riche, constitue un espace privilégié de rencontres et d’échanges pour étudiants, enseignants et chercheurs francophones ainsi que pour tous les amoureux de la langue française de l’ADV", a affirmé Duong Van Quang, ancien directeur de l'ADV, lors de la cérémonie d’inauguration de la bibliothèque francophone.

L’ADV était, depuis sa fondation, un ami fidèle de la langue française qui promouvait inlassablement des valeurs francophones non seulement dans le pays mais aussi dans la région et à travers le monde. "L’ambassade de France a toujours soutenu notre académie dans son travail de recherche et de formation, et nous a aidé à remplir notre devoir à travers les périodes marquantes de la diplomatie vietnamienne comme, particulièrement, la tenue du VIIe Sommet de la Francophonie à Hanoï en 1997", dit Duong Van Quang.

Lieu de rencontre et de partage

L’histoire de l’ADV a connu un tournant en 2020, où elle a amorcé son processus d'autogestion. Après trois ans, le nombre des étudiants a triplé, le nombre des étudiants francophones a quadruplé, d’une centaine avant 2020 pour atteindre plus de 400 à l’heure actuelle. "Cette réalisation n’aurait pas été possible sans la contribution de nos partenaires nationaux et internationaux, dont l’ambassade de France".

L’installation de la bibliothèque francophone avec le soutien de l’ambassade de France dans ce bâtiment tout fraîchement rénové, a contribué à l’enseignement et la recherche de l'ADV. La bibliothèque francophone est utilisée comme un lieu de rencontre et de partage des francophones et francophiles pour nos étudiants et notre jeunesse qui incarne l’avenir de la francophonie à l’ADV, a remarqué l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery.

Après la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque francophone, s’est tenu la table ronde sur les relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, à laquelle ont participé des ambassadeurs vietnamiens, des diplomates français ainsi que de nombreux enseignants, chercheurs et étudiants francophones de l’ADV.

"Il parait évident que les relations entre la France et le Vietnam ont un avenir en commun : parce que nos deux pays partagent une histoire et des cultures communes qu’il s’agit d’entretenir et de poursuivre, parce que nos pays font face à des défis communs, parce que nos peuples ont des choses à se dire et des liens à faire prospérer", a souligné l’ambassadeur.