Impressionnante soirée défilé de mode du Vietnam en Italie

A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie, dans le cadre de l'Année Vietnam - Italie 2023 à Venise, l'ambassade du Vietnam en Italie a organisé le 16 juin un défilé de mode du styliste Hoang Hai.

Photo: VNA

Le spectacle présentait trois collections d'ao dai (robe longue traditionnelle vietnamienne), de robes de mariée et de robes de soirée du styliste Hoang Hai, qui a déclaré que les tenues s'inspiraient des magnifiques paysages du Vietnam et de l'Italie.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a déclaré que le défilé de mode devrait contribuer à populariser le Vietnam - un pays riche d’identité culturelle et un peuple vietnamien amical envers les amis italiens, ainsi qu'à renforcer la coopération entre le Vietnam et la région de la Vénétie et la ville de Venise.

Paola Mar, directrice du département du patrimoine de la ville de Venise, a déclaré que l'événement était important pour Venise, l'un des centres mondiaux de la culture et de la mode dans le contexte des deux pays célébrant les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Le Vietnam est un pays en développement avec un grand potentiel de coopération pour les entreprises internationales, y compris les entreprises italiennes, et la mode est l'un des domaines de coopération potentielle pour promouvoir leurs relations, a-t-elle déclaré.

Plus tôt, le 15 juin, l'ambassadeur du Vietnam a rencontré des enseignants et des étudiants de la faculté vietnamienne de l'Université Ca'Foscari où il leur a fourni des informations actualisées sur le Vietnam et les relations entre les deux pays.