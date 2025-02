Immersion dans la culture vietnamienne à la Maison du Vietnam à Washington

L'ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé le 19 février, à la Maison du Vietnam à Washington, une rencontre visant à présenter la culture et la gastronomie vietnamiennes au groupe d'Arabie et d'Asie du Sud de l'Organisation d'Échanges Culturels du Corps Diplomatique (CED).

La rencontre a réuni Anita Rezazad, présidente du groupe d'Arabie et d'Asie du Sud, ainsi que des épouses d'ambassadeurs, des diplomates et des cadres venus d'une vingtaine de pays.

Les invités ont pu assister à des présentations sur la culture, l'histoire, les costumes traditionnels des trois régions du Vietnam, la cuisine vietnamienne et les coutumes du Têt (Nouvel An lunaire). Les épouses d'ambassadeurs et les amis internationaux ont eu l'opportunité d'essayer l'ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) et l'ao tu than (vêtement de quatre pièces), et ont défilé à la Maison du Vietnam.

Ils ont également participé à la préparation de nem (rouleaux de printemps) et ont dégusté un buffet composé de plats emblématiques du Vietnam.

Les participants onttous exprimé leur désir de découvrir davantage la cuisine vietnamienne et de visiter le Vietnam.-VNA/VI