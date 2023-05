Il fait chaud dans toutes les régions du Vietnam

Selon le Centre national de météorologie et d'hydrologie du Vietnam, le pays connaît le 4 mai un temps chaud, avec des températures qui devraient atteindre plus de 37°C.

Des pluies et des orages devraient se produire dans la soirée et la nuit alors qu'il y aurait de tourbillons, d'éclairs, de grêle et de vents forts.

La capitale Hanoï souffre du temps chaud pendant la journée et n'a pas de pluie la nuit, avec une température variant entre 25°C et 35°C.

Dans les Hauts Plateaux du Centre, il fait beau pendant la journée et il y aurait des averses et orages le soir. La température la plus basse est de 21°C à 24°C tandis que la plus élevée est de 32°C à 35°C, voire même 35°C à certains endroits.

Certains endroits dans le Sud sont très chauds avec des températures allant de 26°C à 37°C.

Les experts de la santé ont recommandé aux gens de limiter leur sortie pendant le temps de 11h00 à 14h00 tous les jours. Ils ont également conseillé aux gens de boire suffisamment d'eau pendant les fortes chaleurs.-VNA/VI