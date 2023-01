IDE : Vietnam était une destination attrayante grâce à sa croissance et son économie stable

De nombreuses entreprises d’investissement direct étranger (IDE) continuent à augmenter leur fonds d’investissement et à élargir leurs activités au Vietnam.

Récemment, le groupe Samsung a inauguré un centre de recherche et développement (R&D) à Hanoï, avec un investissement total de 220 millions de dollars. C’est le plus grand centre de R&D de Samsung en Asie du Sud-Est et l'un de ses 18 centres dans le monde.

Selon le directeur général de Samsung, Roh Tae-Moon, l’entreprise améliorera sa capacité professionnelle et élargira sa sphère de développement au Vietnam.

Dirk Hartmann, directeur général de la sarl Tesa Site Hai Phong, a indiqué pour son choix d’installer son usine en Asie-Pacifique que le Vietnam était une destination attrayante grâce à sa croissance et son économie stable. De nombreux partenaires et clients de Tesa Site s’opèrent au Vietnam.

La banque HSBC a estimé que le Vietnam était en train de se développer pour devenir un centre producteur de haute technologie du monde. En fait, de grands groupes comme Samsung, LG, Goertek, Foxconn… versent des milliards et même des dizaines de milliards de dollars au Vietnam pour ouvrir leurs établissements de production.

Selon Eurocham, les énergies renouvelables, la fabrication de haute technologie, les centres R&D sont les secteurs dans lesquels les entreprises européennes verseront leurs fonds d’investissement dans les années prochaines.

Dans son récent rapport, Savills Vietnam a souligné l’attraction d’investissement dans les secteurs de production à haute valeur de l’Asie du Sud-Est et du Vietnam. En comparaison avec la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est, le Vietnam est un marché attrayant pour l’investissement avec un faible risque. Cela constitue un moteur pour pousser de nombreuses sociétés technologiques et entreprises américaines à investir au Vietnam.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, au 20 décembre 2022, le nombre total de fonds d’IDE nouvellement enregistré, majoré, d’apport de fonds et d’acquisition d’actions a atteint près de 27,72 milliards de dollars, représentant 89% du plan de l’année précédente. Les investisseurs sont actuellement présents dans 54 villes et provinces du pays.

Ho Chi Minh-Ville arrive en tête avec un fonds d’IDE de plus de 3,94 milliards de dollars, en hausse de 5,4% en variation annuelle. -VNA/VI