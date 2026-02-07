IDE : les décaissements atteignent un record quinquennal en janvier

Selon les données publiées le 6 février par l’Office général des statistiques du ministère des Finances, le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam s’est établi à 2,58 milliards de dollars au 31 janvier, en baisse de 40,6 % en glissement annuel. Toutefois, l’attraction de l’IDE continue d’afficher des signaux positifs, notamment grâce à un niveau de décaissement record sur les cinq dernières années.



Les décaissements d’IDE en janvier sont estimés à 1,68 milliard de dollars, en hausse de 11,3 % par rapport à la même période de 2025. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré en janvier sur la période 2022-2026, traduisant la poursuite et l’extension des activités de production et d’affaires des investisseurs étrangers au Vietnam, malgré un contexte économique mondial encore incertain.



La société Bumjim Electronics Vina (capitaux sud-coréens) emploie 870 travailleurs. Photo : VNA

Selon les experts, cette progression des décaissements reflète la confiance persistante des investisseurs étrangers dans l’environnement des affaires et les perspectives économiques du Vietnam. Le maintien d’un rythme élevé de décaissement contribue de manière significative à la croissance économique, à la création d’emplois et au transfert de technologies.



En revanche, le montant total des IDE enregistrés en janvier 2026 a atteint 2,5758 milliards de dollars, contre 4,3348 milliards de dollars un an plus tôt. D’après l’Agence de l’investissement étranger, ce recul s’explique principalement par un effet de base élevé, janvier 2025 ayant enregistré des ajustements de capitaux d’une ampleur exceptionnelle sur plusieurs projets en activité.



Dans le détail, les nouveaux projets ont mobilisé 1,489 milliard de dollars pour 349 projets, en hausse de 15,71 % en valeur et de 23,76 % en nombre, témoignant de la poursuite des flux d’IDE nouveaux vers le Vietnam. À l’inverse, les ajustements de capital ont chuté de 67,4 %, à 888,5 millions de dollars, tandis que les apports en capital et acquisitions de parts ont reculé de 38,57 %, à 198,3 millions de dollars.



Par secteur, les IDE continuent de se concentrer principalement dans l’industrie manufacturière et de transformation, qui a attiré 1,9648 milliard de dollars, soit 76,28 % du total enregistré. Viennent ensuite l’immobilier avec 249,6 millions de dollars (9,69 %), l’information et la communication avec 134,2 millions de dollars (5,21 %), puis le commerce de gros et de détail avec 124,2 millions de dollars (4,82 %). Cette structure confirme l’attractivité du Vietnam pour les projets de production à forte valeur ajoutée, dans un contexte de réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales.



S’agissant des partenaires, Singapour s’est classé au premier rang avec 1,07 milliard de dollars, représentant 41,54 % du total des IDE enregistrés en janvier 2026. Il est suivi par la République de Corée, la Chine et le Japon. À eux seuls, ces quatre partenaires ont concentré environ 86 % des investissements, soulignant le rôle prépondérant de la région Asie-Pacifique, tout en notant la présence soutenue d’investisseurs européens et nord-américains.



Au niveau local, la province de Bac Ninh est arrivée en tête en matière d’attraction des IDE avec 655,94 millions de dollars enregistrés, suivie de Ha Tinh et de Hô Chi Minh-Ville. En nombre de nouveaux projets, Hô Chi Minh-Ville s’est classée au premier rang avec 182 projets.



Dans l’ensemble, malgré le recul des capitaux enregistrés pour des raisons techniques, la progression des décaissements et l’augmentation du nombre de nouveaux projets confirment la stabilité et la résilience de l’attractivité du Vietnam pour les investissements directs étrangers.- VNA/VI