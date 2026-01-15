IDE en Asie : le Vietnam cité comme un modèle de réussite

Le 12 janvier, fdiintelligence.com, site britannique spécialisé dans l’investissement direct étranger (IDE), a publié une analyse expliquant pourquoi de nombreuses économies asiatiques, dont le Vietnam, à tirer efficacement parti des investissements directs étrangers pour réaliser leur croissance économique, tandis que d'autres peinent à convertir ces flux en développement durable.

Selon l’article, comme dans d'autres régions, le succès ou l'échec des IDE entrants en Asie dépend de chaque projet. Mais la géopolitique, l'économie, un environnement opérationnel favorable et les différences culturelles sous-tendent la trajectoire des IDE dans la région. La stabilité politique et économique est un facteur déterminant de la réussite des investissements directs étrangers. Des pays comme Singapour, la République de Corée et le Vietnam ont su instaurer la confiance des investisseurs grâce à une gouvernance cohérente, des systèmes juridiques transparents et des réformes favorables aux entreprises.

Le Vietnam est un bel exemple de réussite dans ce domaine. Prenons Intel comme exemple. Depuis l'ouverture de son usine de test et d'assemblage dans la zone franche du parc technologique à Ho Chi Minh-Ville en 2010, le fabricant américain de puces a considérablement développé ses activités sur le site grâce à des investissements totalisant 1,5 milliard de dollars. Cette croissance a été favorisée par l'écosystème des semi-conducteurs en plein essor du pays, sa main-d'œuvre qualifiée et le rôle du Vietnam comme plaque tournante à bas coût dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de l'électronique. En octobre, Kenneth Tse, directeur d'Intel Vietnam, s'est entretenu avec le gouvernement vietnamien au sujet de l'implantation de nouvelles lignes de production dans le pays dans un avenir proche.

L’alignement géopolitique et la participation d’un pays à des accords commerciaux régionaux tels que le Partenariat économique régional global (RCEP), qui regroupe 15 membres, contribuent également à renforcer la confiance des investisseurs. À l’heure où de nombreux gouvernements occidentaux se tournent vers le protectionnisme au nom de la sécurité et de la souveraineté sur des secteurs stratégiques, la capacité de l’Asie à aller à contre-courant en maintenant des échanges commerciaux et des flux d’investissement ouverts peut contribuer à préserver la dynamique de ses investissements directs étrangers (IDE).-VNA/VI