IDE: Chercher à profiter des opportunités

Depuis janvier jusqu’à fin août 2022, le Vietnam a reçu un montant total des investissements directs étrangers (IDE) de 16,7 milliards de dollars, soit une baisse de 12,3% par rapport à la même période de l’année dernière.



C’est ce qu’a annoncé Do Nhat Hoang, directeur de l’Agence d’investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l’Investissement, lors d’un séminaire tenu le 21 septembre dans la province de Binh Duong (Sud).



Il a également indiqué que le décaissement avait atteint 12,8 milliards de dollars, soit une hausse de 10,5% en rythme annuel et que les investissements additionnels avaient progressé de 50,7%.

Panorama du séminaire. Photo: baobinhduong.vn



Selon Do Nhat Hoang, en raison des évolutions compliquées de la situation mondiale, les investisseurs envisagent de restructurer leurs capitaux et cette tendance devrait se renforcer d’ici à 2023. Il s’agit d’une opportunité pour le Vietnam, en particulier les villes et provinces du Sud, d’accueillir de grands groupes.Le directeur de l’Agence d’investissement étranger a conseillé aux localités de resserrer leurs liens afin de former un écosystème attractif pour attirer les investisseurs dans le domaine des technologies. Il est en outre important de préparer une main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures appropriées, d’accélérer la réforme administrative, de créer des groupes de travail pour soutenir les grands projets…Selon l'Agence d’investissement étranger, à moyen terme (de 2 à 3 ans), les groupes technologiques privilégieraient toujours le Vietnam comme lieu d'investissement ou d’extension des investissements, en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la transformation.Selon les prévisions, le Vietnam devrait attirer des projets sud-coréens d'électricité, d'électronique, d’industries manufacturières. Parallèlement, les domaines de la vente en gros, de la vente au détail, non manufacturiers et des industries de soutien continueraient d'attirer l'attention des investisseurs japonais.-VNA/VI