IA : FPT renforce la coopération technologique franco-vietnamienne

Plusieurs centaines de dirigeants d’entreprises, décideurs économiques et experts technologiques venus du Vietnam, de France et de plusieurs autres pays ont participé, le 19 juin à Paris, au Forum d’affaires Vietnam–France 2026. Cette édition était consacrée aux défis et aux opportunités liés à la transformation par l’intelligence artificielle (IA), à la souveraineté technologique et à l’émergence de nouveaux modèles économiques fondés sur l’IA.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

L’événement était coorganisé par le groupe vietnamien FPT, le Mouvement des entreprises de France International (MEDEF International) et Business France, l’agence nationale chargée du développement international des entreprises françaises. Il s’agit de la deuxième édition de cette rencontre, après le Forum des dirigeants Vietnam–France organisé à Hanoï en 2025, dans un contexte marqué par le développement soutenu du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné que l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global ouvrait de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, technologique et de l’innovation. Selon lui, les entreprises occupent une place centrale dans la concrétisation des orientations politiques grâce aux investissements, aux projets de coopération et à la création d’emplois.

Le diplomate a rappelé que le Vietnam, fort de plus de 100 millions d’habitants, d’une économie ouverte et d’une remarquable capacité d’adaptation, s’affirme comme un partenaire économique de premier plan et un pôle de croissance majeur dans la région indo-pacifique. Il a également exprimé le souhait de voir les milieux d’affaires français soutenir une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), afin de favoriser davantage les flux d’investissements bilatéraux.

Pour sa part, Benoît Clocheret, président du Conseil d’affaires France–Vietnam du MEDEF International, a souligné que le Vietnam figurait désormais parmi les économies les plus dynamiques d’Asie grâce à sa forte croissance, à l’amélioration continue de son environnement des affaires et à sa capacité à mettre en œuvre rapidement des projets d’envergure.

S’appuyant sur plus de vingt années d’expérience du groupe Artelia au Vietnam, il a estimé que les possibilités de coopération restaient considérables dans des secteurs tels que le développement urbain, les transports publics ou encore les grandes infrastructures, à l’image du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Selon lui, la place accordée aux technologies numériques, aux infrastructures digitales et à l’intelligence artificielle dans la stratégie nationale de développement du Vietnam constitue un signal particulièrement encourageant pour les entreprises françaises.

Benoît Clocheret a également relevé que le Vietnam et la France partageaient une même ambition en matière de souveraineté technologique et de développement de technologies sûres et fiables. Il a cité FPT comme un exemple de réussite d’une entreprise vietnamienne sur les marchés français et européen, ouvrant ainsi la voie à d’autres acteurs vietnamiens.

De son côté, Laurence de Touchet, directrice Export de Business France, a attribué la croissance de plus de 8 % enregistrée par le Vietnam en 2025 à une vision de développement de long terme fondée sur la modernisation des infrastructures, l’amélioration des systèmes éducatif et sanitaire ainsi que le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Elle a mis en avant l’un des principaux atouts du pays : une population jeune, qualifiée, dotée d’un fort esprit entrepreneurial et capable d’adopter rapidement les nouvelles technologies. Selon elle, cette dynamique contribue à attirer un nombre croissant de groupes technologiques internationaux dans les domaines des semi-conducteurs, de la recherche-développement et de l’intelligence artificielle.

Laurence de Touchet a également souligné que le partenariat stratégique global Vietnam–France, combiné aux effets positifs de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), offrait un cadre particulièrement favorable à l’approfondissement de la coopération dans les secteurs des hautes technologies, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la souveraineté numérique et des technologies quantiques.

Les discussions ont principalement porté sur l’IA souveraine, les retours d’expérience en matière de déploiement de l’intelligence artificielle au sein des entreprises et les solutions susceptibles d’accélérer la transformation à grande échelle. De nombreux intervenants ont souligné que l’IA devenait désormais un facteur déterminant de compétitivité dans une économie numérique en pleine expansion.

Le forum s’est tenu dans un contexte où l’Union européenne intensifie ses efforts pour renforcer sa compétitivité technologique et son autonomie numérique. À travers son plan d’action « Continent IA » et sa stratégie de généralisation de l’usage de l’intelligence artificielle, l’UE encourage les entreprises à adopter une approche « AI First », plaçant l’IA au cœur des processus de création de valeur et de transformation économique.

Dans ce contexte, FPT a indiqué conduire actuellement des programmes de transformation numérique et de transformation par l’IA pour des clients répartis dans une trentaine de pays, dont plusieurs marchés particulièrement exigeants tels que le Japon, les États-Unis et l’Europe. Présent en France depuis 2008, le groupe est aujourd’hui partenaire technologique de plusieurs grandes entreprises françaises, parmi lesquelles La Poste, Air Liquide, Quadient, Sagemcom, SNCF et Geopost.

FPT ambitionne désormais d’intégrer le cercle des cinquante premières entreprises de services informatiques en France tout en poursuivant son développement dans les marchés francophones au cours des prochaines années.– VNA/VI