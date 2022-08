Hung Yên promeut la marque de ses longanes auprès des amis internationaux

Une délégation du ministère des Affaires étrangères et des ambassades, organisations et entreprises s’est rendue le 22 août dans la ville de Hung Yên (Nord) pour participer à un programme d’échange à l’occasion de la saison de récolte des longanes.

Des délégués visitant un jardin de longaniers dans la commune de Hông Nam, ville de Hung Yên. Photo: VNA



La délégation comprenait des ambassades de Palestine, d'Uruguay, du Laos, du Chili, du Venezuela, d'Afrique du Sud, du Cambodge, du Myanmar, d'Italie, d'Algérie, des États-Unis, de la République de Corée, du Mexique, de Colombie, de Turquie... et une centaine de représentants d’ambassades et organisations étrangères, d’associations professionnelles de plus de 20 pays, d’organes de presse vietnamiens et étrangers.

Suite au succès des événements de promotion du commerce, de l’investissement, et du tourisme déjà organisés dans la province de Hung Yên, le ministère des Affaires étrangères est très heureux de se coordonner avec la ville de Hung Yên pour organiser un programme d'échange international pour des missions diplomatiques, associations commerciales et touristiques étrangères au Vietnam à l'occasion de la saison de récolte des longanes – une spécialité de Hung Yên, a déclaré Nguyên Minh Vu, assistant du ministre des Affaires étrangères.

Il a hautement apprécié l'initiative des dirigeants de la ville de Hung Yên d’inviter la délégation à participer à leur programme d’échange. Il a affirmé que cet évènement significatif permettait à la ville de Hung Yên de présenter ses richesses culturelles et touristiques et ses spécialités aux amis internationaux.

L’ambassadeur palestinien Saadi Salama a exprimé sa joie de se rendre à Hung Yen et de se renseigner sur son cité de Phô Hiên et ses fameuses longanes. La ville de Hung Yên qui est une ville dynamique, moderne et hospitalière et connue par ses longanes délicieuses, a tellement impressionné les hôtes internationaux, a-t-il souligné.

À cette occasion, la délégation a visité des jardins de longaniers dans la commune de Hông Nam qui compte près de 150 hectares de longaniers répondant aux normes VietGAP pour une productivité annuelle estimée à plus de 2.000 tonnes.

Ces dernières années, des agriculteurs locaux ont appliqué des bonnes pratiques agricoles telles que VietGAP pour contruire des zones de premières matières de hautes qualités et créer des produits prestigieux. Quelques jardins se sont vu décerner des codes réservés à l’exportation vers les Etats-Unis.

En recevant la délégation, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Pham Huy Binh a présenté des potentialités et réalisations en matière de développement socioéconomique de la ville de Hung Yên.

Selon le responsable, la ville a actuellement plus de 1.000 hectares de longaniers dont 430 hectares aux normes VietGAP. La productivité est estimée cette année à plus de 13.000 tonnes.

Pham Huy Binh a espéré que le ministère des Affaires étrangères et des délégués internationaux jouent le rôle de passerelle pour promouvoir les liens entre Hung Yên et des localités, organisations, entreprises étrangères dans les temps à venir.

Le longane est une spécialité de la province de Hung Yên. Ce fruit rond et à la pulpe épaisse et sucrée fait saliver les papilles. Les longaniers sont largement cultivés dans la ville de Hung Yên et les districts de Tiên Lu, Kim Dông et Khoai Châu. Ils sont consommés frais et sont aussi séchés, apportant des revenus considérables aux habitants.

La province de Hung Yên a reçu en janvier 2017 le certificat d’indication géographique et le certificat de marque collective de l’Office national de la propriété intellectuelle (NOIP, relevant du ministère vietnamien des Sciences et Technologies) pour ses longanes.