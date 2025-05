Hung Yen accueille le premier projet Trump au Vietnam, d’un montant de 1,5 milliard de dollars

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu) et des délégués à la cérémonie de mise en chantier du projet de complexe urbain, d'écotourisme et de golf de Khoai Chau, province de Hung Yen (Trump International Hung Yen). Photo : VNA

Dans l’après-midi du 21 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de lancement du projet de complexe urbain, d’écotourisme et de golf de Khoai Chau, province de Hung Yen (Trump International Hung Yen). Il s’agit du premier projet de marque Trump (du groupe Trump des États-Unis) au Vietnam, et de l’un des plus de 20 projets du groupe dans le monde.



L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam ainsi que des représentants des milieux d’affaires vietnamien et américain étaient également présents.



Le complexe, situé sur une superficie de plus de 990 hectares en bordure du fleuve Rouge, s’étend sur le territoire de sept communes du district de Khoai Chau.



Il comprend quatre sous-zones : une zone résidentielle écologique avec un golf haut de gamme (capacité : 3.500 habitants) ; une autre zone résidentielle écologique avec un golf écologique (capacité : 1.800 habitants) ; une zone urbaine de commerce et de services (capacité : 29.700 habitants) ; une zone d’espaces verts et de parcs à thèmes.



Le projet représente un investissement total de près de 40.000 milliards de dôngs (soit plus de 1,5 milliard de dollars) et sera réalisé d’ici le deuxième trimestre 2029. La durée d’exploitation prévue est de 50 ans.



Trump International Hung Yen reflète la montée en puissance du Vietnam sur le marché mondial de l’immobilier de villégiature, tout en renforçant la confiance du marché international dans le potentiel de développement à long terme du pays dans le segment de l’immobilier de luxe.



Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a déclaré que le Vietnam est actuellement l’un des marchés les plus dynamiques et prometteurs au monde. Selon lui, ce projet n’est pas seulement un symbole emblématique, mais aussi un engagement en faveur de l’excellence, un hommage à la culture locale et un héritage durable pour l’avenir du Vietnam.

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization. Photo: VNA

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le lancement du projet témoigne de la confiance des investisseurs étrangers, notamment américains, envers le Vietnam.



Le projet contribuera au développement rapide et durable de la province de Hung Yen et, plus largement, du pays. À travers ce projet, les investisseurs transféreront des technologies de gestion intelligentes, créeront des emplois et des moyens de subsistance pour les habitants, consolidant ainsi les bonnes relations entre le Vietnam et les États-Unis.



Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et services concernés de continuer à soutenir la province de Hung Yen et les investisseurs dans la mise en œuvre du projet, afin de garantir son achèvement dans les délais, de faire progresser les services de la province à un nouveau niveau et de promouvoir une coopération Vietnam–États-Unis toujours plus approfondie, substantielle et efficace.



Rappelant que le président américain Donald Trump s’était rendu à deux reprises au Vietnam lors de son premier mandat, le Premier ministre a exprimé le souhait de le voir revenir visiter le pays.



Il s’est dit convaincu qu’avec l’implication active des autorités de Hung Yen et des investisseurs, le projet sera achevé dans les plus brefs délais et connaîtra un grand succès. Le Trump International Hung Yen apportera des bénéfices aux investisseurs et aux populations des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.-VNA/VI