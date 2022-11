Humanité et créativité à l’honneur au 6e Festival du film de Hanoi

Cent-vingt-trois films de plus de 50 pays et territoires ont été sélectionnés pour le 6e Festival international du film de Hanoi, qui se tiendra du 8 au 12 novembre. Un rendez-vous très attendu tant par les cinéastes que les cinéphiles.

Célébrités vietnamiennes au 5e Festival international du film de Hanoi 2018. Photo : DA/CVN

Sous le thème "Cinéma, Humanité, Adaptation et Développement", le 6e Festival international du film de Hanoi (HANIFF VI) sera organisé conjointement par le Département de la cinématographie relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Service de la culture et des sports de Hanoi pour honorer des œuvres cinématographiques internationales et vietnamiennes. La créativité et l’humanisme des œuvres présentées seront des critères importants pour les membres du jury.

Trente-et-un films choisis pour les nominations

Le festival encourage les nouveaux talents vietnamiens et étrangers dans le domaine du cinéma et de la production, et offre une plate-forme aux artistes de cinéma pour partager leur expertise professionnelle.

"L’événement contribuera à promouvoir les produits et les services touristiques, ainsi que l’image du Vietnam en tant que pays sûr, amical et hospitalier", a déclaré Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

"Le jury sélectionnera 11 longs métrages et 20 courts métrages pour les nominations", a informé Vi Kiên Thành, directeur du Département de la cinématographie.

Les organisateurs n’ont pas encore annoncé qui seront les membres du jury et les invités internationaux.

"Hoa nhài" (Jasmin), réalisé par Dang Nhât Minh et sorti cette année, est le seul long métrage local en compétition.

Le réalisateur Dang Nhât Minh. Photo : CTV/CVN

Le réalisateur a partagé qu’il voulait faire un film à petit budget sur les Hanoiens. Pour montrer comment la ville a changé depuis que tant de personnes venues d’horizons différents se sont installées ici. Les liens interpersonnels entre les personnages sont au centre du film. Un cireur de chaussures, un coiffeur, un enseignant Hanoien et d’autres mettent en exergue le tableau d’une métropole florissante et idyllique.

Les organisateurs ont maintenu cette année les prix les plus prestigieux, comme "Meilleur film", "Meilleur réalisateur", "Meilleur acteur" et "Meilleure actrice" pour les longs métrages et également pour les courts métrages.

Tous les films en compétition seront présentés gratuitement au Centre national du cinéma (sis 87, rue Lang Ha,), au Centre CGV Vincom (54, rue Nguyên Chi Thanh) et au BHD Star Cinema (2, rue Pham Ngoc Thach).

Dans le cadre de l’événement, une exposition mettant en valeur les monuments historiques et le patrimoine culturel de la capitale Hanoi en tant que lieux de tournage, ainsi que des séminaires sur les temps forts du cinéma de la République de Corée et la production cinématographique seront organisés.

Il y aura également des projections de films en plein air, des échanges avec des acteurs et actrices, et des visites touristiques de certains lieux autour de Hanoi pour les invités et les participants.

Les prix seront remis lors de la cérémonie de clôture, le 12 novembre.

À rappeler que des célébrités venues de Hong Kong (Chine), du Japon, de République de Corée, d’Inde, de France, des États-Unis et d’autres avaient assisté aux éditions précédentes du festival. – CVN/VNA/VI