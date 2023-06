Huit élèves primés aux Olympiades internationales de chimie Abu Reikhan Beruniyont

Les huit élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales de chimie Abu Reikhan Beruniy ont tous remporté des médailles dont quatre d'or et quatre d'argent, selon le ministère de l'Éducation et de la Formation et l’Association de chimie du Vietnam.

Le Vietnam en tête des Olympiades internationales de chimie Abu Reikhan Beruniyont. Photo: VNA

Plus précisément, les médailles d'or ont été remportées par Do Phu Quoc du lycée d'excellence Le Thanh Tong de la province de Quang Nam, Nguyen Nguyen Hai et Le Quang Truong du lycée d'excellence Phan Boi Chau de la province de Nghe An et Nguyen Huu Tien Hung du lycée d'excellence Bac Ninh de la province de Bac Ninh.

Avec cette performance, la délégation vietnamienne arrive en tête au classement final, dépassant la Russie, l'Ouzbékistan, le Brésil, l'Inde, la Turquie.

Les Olympiades internationales de chimie Abu Reikhan Beruniy sont organisées tous les deux ans à partir de 2023 par le ministère ouzbek de l'Enseignement maternel et primaire. Ce concours est destiné aux élèves de moins de 18 ans et comprend deux tours avec un test théorique et un test pratique.

Cette année, le concours s'est tenu du 11 au 17 juin dans la région de Khorezm de l'Ouzbékistan avec la participation de 15 pays.