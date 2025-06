Huê s'engage pour un tourisme sans plastique et améliore l’expérience visiteur

À ce jour, la ville de Huê (Centre) compte quatre destinations phares qui appliquent un modèle de tourisme « zéro plastique », offrant aux visiteurs des expériences respectueuses de l’environnement.

Huê s’engage à développer un tourisme durable en créant des circuits verts, associés à un engagement ferme de réduction des déchets plastiques. Parmi les initiatives notables, on trouve le circuit « Cuisine sans déchets plastiques - Dam Chuon Vert », organisé conjointement par le Collège de Tourisme de Huê et des agences de voyages. Ce circuit permet aux voyageurs de découvrir la beauté de la lagune de Tam Giang – un lieu où se mêlent harmonieusement nature et culture locale, à travers des activités telles que des promenades en bateau, la pêche au filet, la dégustation de spécialités et des échanges avec les habitants.

La particularité de ce circuit ne réside pas dans le luxe des services, mais dans son esprit « vert ».

Les visiteurs sont encouragés à emporter leur propre bouteille d’eau et à limiter l’utilisation de plastiques à usage unique.

Le tourisme à Dam Chuon, commune de Phu An, district de Phu Vang, ville de Huê. Photo: VOV

Les établissements de service, tels que les restaurants et les homestays, s’engagent à utiliser des matériaux écologiques, comme le bambou, la céramique ou la poterie.

Un espace paisible, propre et propice aux rencontres a particulièrement impressionné les visiteurs, comme Nguyen Dinh Dung.

« Les visiteurs qui viennent à Dam Chuon peuvent jeter leurs filets, pêcher et se promener sur la lagune, admirer le coucher et le lever du soleil… L’espace est ici ouvert et très calme. J’adore ce genre d’expérience de repos et de découverte… », a déclaré monsieur Dung.

La région de la lagune de Tam Giang-Cau Hai est considérée comme le plus grand écosystème lagunaire d’Asie du Sud-Est.

Elle se distingue par sa riche biodiversité et sa culture communautaire unique, préservée au fil des générations par les habitants qui vivent de la pêche, de l’aquaculture, du tressage et de la préparation de plats traditionnels.

Au point touristique de Ngu My Thanh-Con Toc, dans la commune de Quang Loi, du district de Quang Dien, le modèle de tourisme communautaire porte ses fruits grâce à la participation de 33 ménages et 7 restaurants, tous ayant signé un engagement à réduire l’utilisation des produits plastiques à usage unique.

Les autorités de la commune de Quang Loi accompagnent étroitement ce processus, aidant les habitants à investir dans des équipements et à adopter des matériaux respectueux de l’environnement, dans l’objectif de faire de ce lieu une « destination verte et durable ».

Monsieur Phan Dang Bao, vice-président du Comité populaire de la commune de Quang Loi, district de Quang Dien, ville de Huê, a indiqué que la zone aquatique de la lagune de Tam Giang propose actuellement des circuits et des activités d’exploration.

Le district mène des campagnes de sensibilisation et encourage les moyens de transport de passagers à s’équiper d’articles écologiques, comme des bouteilles en verre ou des paniers en bambou, afin de réduire les déchets plastiques dans la lagune.

La ville de Huê met en œuvre le projet « Huê - Ville sans plastique au Centre du Vietnam ». Photo: VOV

Pour les parcs et les lieux de loisirs publics, le district sensibilise également les commerçants à limiter l’utilisation de matériaux plastiques et à privilégier les sacs en tissu ou en papier pour minimiser les déchets plastiques.

L’objectif est de réduire de 50 % les déchets plastiques d’ici 2025 et de faire en sorte que 100 % des déchets solides soient triés à la source, collectés et traités efficacement, tout en favorisant la récupération des déchets recyclables des décharges.

D’ici 2030, les systèmes fluviaux et les écosystèmes des zones humides de la ville seront protégés de la pollution par les déchets plastiques.

«Nous continuons de collaborer avec le Département du tourisme, l’Association du tourisme ainsi que le Comité populaire de la ville de Huê pour promouvoir la réduction du plastique à usage unique sur les sites du patrimoine et les points touristiques. Cela vise à faire de Huê une destination patrimoniale sans déchets plastiques », a partagé madame Hoang Ngoc Tuong Van, chef de projet.

À ce jour, la ville de Huê compte quatre destinations touristiques à faible empreinte plastique : le tourisme à Thuy Bieu, district de Thuan Hoa ; le tourisme communautaire à Cau Ngoi Thanh Toan, commune de Thuy Thanh, ville de Huong Thuy ; le tourisme communautaire à Ngu My Thanh - Con Toc, commune de Quang Loi, district de Quang Dien ; et le tourisme à Dam Chuon, commune de Phu An, district de Phu Vang.

Madame Tran Thi Hoai Tram, directrice du Département du tourisme de la ville de Huê, a déclaré que ces modèles seront développés pour améliorer la qualité de l’expérience des visiteurs, tout en diffusant la conscience de la protection de l’environnement.

« À l’avenir, nous renforcerons la communication et la mobilisation des habitants et des touristes pour qu’ils participent aux activités touristiques de la région. En parallèle, nous élaborerons une stratégie de réduction des déchets plastiques et d’abandon des sacs en plastique. Pour les sites touristiques, nous encouragerons l’utilisation de produits en papier ou de matériaux écologiques pour garantir que Huê devienne une destination touristique verte », a précisé madame Tram.

Parallèlement aux circuits de tourisme vert, la ville de Huê lance également le mouvement « Dimanche vert », incitant les habitants et les établissements d’hébergement à limiter l’utilisation des sacs en plastique et à réduire les déchets plastiques.

De nombreuses entreprises ont mis en place des initiatives efficaces, protégeant l’environnement tout en visant à faire de Huê une destination touristique intelligente, conviviale et durable. – NDEL/VNA/VI