Hue met en lumière la beauté discrète de ses portes patrimoniales

Le Centre de conservation des monuments de Hue a inauguré, dans l’après-midi du 14 juin, l’exposition intitulée « Les portes du patrimoine de Hue », l’une des activités culturelles phares du Festival de Hue 2026.

L’exposition « Les portes du patrimoine de Huê » réunit 45 œuvres inspirées des portes, remparts et passages historiques de l’ancienne capitale. Photo: VNA

L’exposition réunit 45 œuvres réalisées par des artistes ayant participé à la cinquième édition du Camp de création artistique et patrimoine, organisée du 10 mai au 10 juin 2026. Durant cette résidence, les peintres ont exploré les portes, remparts, passages et ouvertures anciennes du complexe monumental de Hue afin d’en saisir la beauté architecturale, les valeurs esthétiques et les traces laissées par l’histoire au fil des siècles.

Bien au-delà de leur fonction architecturale, ces portes patrimoniales symbolisent un lien entre le passé et le présent. Chacune raconte une histoire, porte la mémoire d’une époque et reflète la richesse culturelle de l’ancienne capitale.

Des majestueuses portes de la Cité impériale aux entrées couvertes de mousse des mausolées royaux et des temples, en passant par les ouvertures plus discrètes disséminées dans les vestiges historiques, ces éléments architecturaux ont constitué une source d’inspiration féconde pour les artistes. À travers leurs créations, ceux-ci ont cherché non seulement à restituer la beauté du patrimoine, mais aussi à révéler les significations et les récits qui se cachent derrière chaque porte et chaque passage.

Cérémonie d'ouverture de l'exporistion. Photo: VNA

Les œuvres exposées témoignent d’un dialogue entre les artistes et l’univers culturel de Hue, entre mémoire et création, héritage historique et regard contemporain. Couleurs, formes et compositions traduisent des sensibilités diverses, à l’image de la richesse du patrimoine de l’ancienne cité impériale.

Selon Nguyen Phuoc Hai Trung, directeur adjoint du Centre de conservation des monuments de Hue, l’exposition rassemble des œuvres riches en émotions, variées dans leurs expressions artistiques et profondes dans leur contenu. Elle contribue à mettre en valeur le patrimoine de Hue et à sensibiliser le public à l’importance de sa préservation et de sa transmission.

L’événement illustre aussi le rôle de l’art contemporain dans la valorisation du patrimoine, en offrant de nouveaux regards sur les valeurs culturelles et historiques de l’ancienne capitale impériale.

À cette occasion, les organisateurs ont remis des prix à neuf artistes dont les œuvres ont été distinguées lors de la cinquième édition du Camp de création artistique et patrimoine. -VNA/VI