Hue lance l'Année nationale du tourisme 2025 sous le thème "Ancienne capitale, nouvelles opportunités"

La cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme – Hue 2025, sous le thème "Hue – Ancienne capitale, nouvelles opportunités". Photo: Thanh Hoa/VNP Le Comité populaire de la ville de Hue a organisé, mardi soir 25 mars, la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme – Hue 2025, sous le thème "Hue – Ancienne capitale, nouvelles opportunités", en lien avec le Festival de Hue 2025. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Dans son discours, le vice-Premier ministre a souligné que le lancement de l'Année nationale du tourisme – Hue 2025 marquait le coup d'envoi d'une série d'événements culturels, sportifs et touristiques déployés à travers le pays. Il a exprimé sa conviction que cet événement propulserait Huê au rang de centre touristique et culturel majeur du Vietnam et de la région, stimulant ainsi l'envie de voyager et dynamisant l'ensemble du secteur touristique.

À travers 22 éditions, Hue a été honorée d'être choisie à deux reprises pour accueillir l'Année nationale du tourisme (2012 et 2025). Ce choix souligne non seulement la position stratégique de la ville sur la carte touristique du Vietnam et du monde, mais témoigne également de l'attention soutenue et de l'engagement ferme du Parti et de l'État envers le développement socio-économique de la ville, en particulier dans le secteur touristique.

Le vice-Premier ministre a exhorté le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que les autres ministères, secteurs, la ville de Hue et les localités du pays, à intensifier la création de produits touristiques uniques et de haute qualité, en harmonie avec les valeurs culturelles et patrimoniales exceptionnelles de la ville. Il a également encouragé la transition numérique et l'utilisation des technologies pour une communication efficace et une promotion optimale du tourisme. Enfin, il a plaidé pour le développement de nouveaux espaces touristiques, tout en veillant à minimiser les impacts sur l'environnement, les ressources naturelles, les paysages et le patrimoine.

Afin de propulser Hue au rang de destination touristique internationale de premier plan, le vice-Premier ministre a insisté sur la formation des ressources humaines, le renforcement de la coopération entre les localités et la création d'une chaîne de destinations cohérente sous le slogan "Voyage dans l'ancienne capitale". Il a également exhorté à développer les infrastructures touristiques, à améliorer les services et à assurer un environnement touristique sûr. Par ailleurs, il a souligné l'importance de préserver et de valoriser le patrimoine culturel, gage d'attractivité pour les visiteurs du monde entier. -VNA/VI