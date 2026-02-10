Hue : Couleurs impériales du Printemps et empreintes du Patrimoine

Au cœur de l'effervescence de la Foire du Printemps 2026, l'espace d'exposition commun de la ville de Hue, intitulé « Couleurs Impériales du Printemps – Empreintes du Patrimoine 2026 », s'est distingué comme un fleuron culturel, alliant une élégance discrète à un dynamisme vibrant.

S'étendant sur environ 250 m² et réunissant 23 entreprises et coopératives exemplaires, cet espace n'est pas seulement un lieu d'exposition et de commerce, mais aussi un carrefour culturel retraçant l'histoire d'une ancienne capitale impériale qui s'inscrit dans une nouvelle ère de développement.

Dès l'entrée dans le pavillon de Hue, on est frappé par son agencement ouvert et moderne, tout en conservant une touche de nostalgie. Des tons chauds et feutrés, des motifs royaux stylisés et des images de la rivière des Parfums, de la Citadelle Impériale et de villages d'artisans traditionnels s'harmonisaient parfaitement, créant un espace empreint d'identité. Dès les premiers jours du salon, le pavillon est devenu un lieu d'accueil très prisé des visiteurs.

L'espace d'exposition est clairement divisé en trois sections, guidant les visiteurs à travers un parcours immersif et fluide. Dans la zone d'accueil, Hué était présentée de manière exhaustive à travers des vidéos, des publications et des brochures mettant en lumière ses réalisations socio-économiques, son potentiel de développement, les informations relatives au commerce et aux investissements, ainsi que ses principaux sites culturels et touristiques. Des images de la Citadelle Impériale, de la rivière des Parfums, du système lagunaire de Tam Giang-Cau Hai et de la région montagneuse d'A Luoi dépeignaient une Hué printanière riche et attrayante.

L'espace dédié à l'artisanat, aux produits artisanaux ruraux et aux villages d'artisans traditionnels animait le pavillon. Artisans et créateurs y présentaient leurs savoir-faire, permettant aux visiteurs non seulement d'admirer les produits finis, mais aussi d'assister au processus de fabrication minutieux.

De nombreux visiteurs se sont attardés pour échanger avec les artisans, écoutant leurs récits sur la préservation des savoir-faire traditionnels dans un contexte moderne. D'autres ont filmé le processus de fabrication et l'ont partagé sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi naturellement à accroître la visibilité du pavillon lors de cette foire d'envergure nationale.

Dans l'espace dédié aux produits agricoles, aux spécialités locales et aux produits OCOP, l'atmosphère était plus jeune et dynamique. Les produits étaient présentés de manière scientifique, mettant en valeur leur origine, leur qualité et l'histoire de la région, reflétant ainsi l'engagement de Hué en faveur d'un développement durable, associé à une économie verte et numérique.

Tran Tuyet Lan, une visiteuse venue de Hanoï, s'est dite impressionnée par la présentation raffinée et harmonieuse, typique de Hue, qui lui a donné l'impression de raconter l'histoire d'une ville à la fois calme et vibrante.

Selon Phan Quy Phuong, vice-président du Comité populaire municipal, la participation de la ville à la Foire du Printemps visait à promouvoir le commerce, stimuler la consommation, développer les marchés d'exportation et présenter les produits phares, tout en renforçant l'image de marque de Hué et ses relations d'affaires.

Au-delà des impressions culturelles, la foire a créé des opportunités concrètes pour les entreprises et les artisans de Hue de promouvoir leurs marques, de nouer des partenariats et d’élargir leurs marchés, jetant ainsi les bases d’une participation plus profonde aux chaînes de valeur et d’un développement durable à long terme, en accord avec la stratégie de croissance verte et d’intégration internationale de Hué à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. - VNA/VI