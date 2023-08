Hue célèbre les cent ans du Musée des antiquités royales

Le Centre de conservation des monuments de Hue a célébré le 24 août le 100e anniversaire de la création du Musée des antiquités royales de Hue. C'est l'un des premiers musées établis au Vietnam, stockant des milliers d'objets précieux de la dynastie des Nguyen ainsi que des sculptures Champa uniques.

Photo: VNA

Le 17 août 1923, le roi Khai Dinh publia un décret autorisant la création d'un musée à Hue, nommé Musée Khai Dinh. Au fil du temps, le musée a changé de nom à plusieurs reprises, depuis 2007 il est nommé Musée des antiquités royales de Hue, sous l'égide du Centre de conservation des monuments de Hue.Hoang Viet Trung, directeur dudit Centre de conservation, a fait savoir le Musée des antiquités royales de Hue stockait, préservait et exposait plus de 11.000 articles, dont 33 articles uniques ont été reconnus comme trésors nationaux par le Premier ministre. L'espace d’exposition principale du musée se tient au palais Long An, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie de la famille royale de la dynastie des Nguyen. Le musée a également pour tâche d'organiser des expositions sur des œuvres architecturales des sites de Hue, dont la Citadelle et les mausolées. Sans oublier de participer à des expositions au pays et à l'étranger, d’effectuer des collections d’articles et des recherches scientifiques...