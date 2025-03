Huê : Arrestation d'un suspect pour activités visant à renverser le gouvernement populaire

Le service d'enquête de la police d’Huê (Centre), a officiellement annoncé la poursuite et la détention provisoire de Nguyen Xuan Binh, un habitant né en 1976, pour activités présumées visant à renverser le gouvernement populaire. Photo : VNA

Le service d'enquête de la police d’Huê (Centre), a officiellement annoncé la poursuite et la détention provisoire de Nguyen Xuan Binh, un habitant né en 1976, pour activités présumées visant à renverser le gouvernement populaire.



Les décisions ont été approuvées par le Parquet populaire local.



Les autorités ont perquisitionné le domicile de Nguyen Xuan Binh et saisi divers appareils électroniques et autres preuves liées à ses infractions présumées.



Selon les premières investigations, la police d’Huê a déterminé que l'homme avait utilisé Internet et des applications numériques pour entrer en contact avec des membres de l'organisation terroriste « Chinh phu Quoc gia Viet Nam lam thoi » (Gouvernement national provisoire du Vietnam), sollicitant leur soutien. Il a ensuite déposé une demande, obtenu l'autorisation et s'est vu attribuer un nom de code pour communiquer et opérer.



Il participait régulièrement à des formations en ligne organisées par le groupe, apprenant des méthodes pour distribuer des tracts et échapper à la détection policière. Nguyen Xuan Binh aurait collecté des données personnelles non autorisées auprès de près de 50 personnes afin de soutenir un prétendu « référendum » visant à élire Dao Minh Quan à la présidence de la Troisième République du Vietnam.



De plus, sur ordre de l'organisation terroriste, Nguyen Xuan Binh a préparé des tracts de propagande destinés à être distribués lors des 50 anniversaires de la libération de Huê, de la libération du Sud et de la Réunification nationale.



L'agence d'enquête de sécurité poursuit son enquête afin de traiter cette affaire dans le strict respect de la loi.



Le ministère de la Sécurité publique a classé le « Chinh phu Quoc gia Viet Nam lam thoi » comme organisation terroriste. Ses méthodes habituelles incluent la collecte d'informations personnelles et la promesse de récompenses financières de l'étranger pour inciter les citoyens à adhérer. Les autorités exhortent le public à signaler toute implication avec ce groupe au commissariat de police le plus proche afin de prévenir et de contrer les menaces potentielles. - VNA/VI