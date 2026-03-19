Hue annonce les résultats des élections au Conseil populaire municipal pour le mandat 2026-2031

Nguyen Quang Tuan, vice-président permanent du Conseil populaire municipal et vice-président de la Commission électorale de la ville de Hue. Photo: VNA

La Commission électorale de la ville de Hue a tenu, le 18 mars, une conférence pour annoncer les résultats des élections des membres du Conseil populaire municipal pour la 9e mandature (2026-2031).

Selon Nguyen Quang Tuan, vice-président permanent du Conseil populaire municipal et vice-président de la Commission électorale de la ville, 89 candidats étaient en lice dans 14 circonscriptions pour 53 sièges à pourvoir. Les 53 candidats ayant obtenu le nombre de voix requis ont été soumis à la Commission électorale pour examen et proclamation officielle en tant que membres élus. Aucune circonscription n’a dû organiser de scrutin complémentaire ni de réélection.

Nguyen Quang Tuan a estimé que les élections des députés à la 16e législature de l’Assemblée nationale ainsi que des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 à Hue se sont déroulées avec succès, dans le respect des principes de démocratie, de commodité, de sécurité et de légalité. Le taux de participation a été particulièrement élevé, dépassant 99 %. Il a exprimé sa confiance dans la capacité des députés élus à assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis des électeurs.

Selon le rapport de la Commission électorale de la ville, le jour du scrutin, le 15 mars 2026, l’ensemble des 676 bureaux de vote de la ville ont ouvert avant 7h00 conformément à la réglementation, dont 32 bureaux ayant débuté plus tôt, entre 5h00 et 6h00. Dès les cérémonies d’ouverture achevées, les électeurs se sont rendus massivement aux urnes dans une atmosphère d’enthousiasme. La participation précoce de certains électeurs centenaires ainsi que de responsables religieux a contribué à créer un effet d’entraînement notable.

Les observations dans les bureaux de vote ont montré une participation organisée, sérieuse et respectueuse, traduisant l’importance de cet événement considéré comme une grande fête nationale. Dans la plupart des communes montagneuses, malgré des conditions géographiques difficiles et une population dispersée, les électeurs se sont mobilisés dès les premières heures, assurant un taux de participation élevé.

La ville compte 970 549 électeurs inscrits, dont 970 515 ont effectivement voté, soit un taux de participation de 99,99 %, témoignant de l’intérêt marqué de la population et de son sens des responsabilités dans le choix de ses représentants aux organes du pouvoir local.

À cette occasion, la Commission électorale de Hue a également communiqué les résultats du dépouillement pour les députés à la 16e Assemblée nationale. Au total, 17 candidats, dont 14 présentés par la ville et trois par des organes centraux, se sont présentés dans quatre circonscriptions pour neuf sièges. Les neuf candidats ayant obtenu le nombre de voix requis seront soumis au Conseil électoral national pour validation officielle, garantissant ainsi le respect des exigences en matière de nombre et de structure, sans nécessité d’organiser un nouveau scrutin ou un vote complémentaire. -VNA/VI