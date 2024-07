Huê ambitionne de devenir ville créative de la gastronomie de l’UNESCO

Raffiné depuis le choix des ingrédients jusqu’à la confection en passant par la présentation, l’art culinaire de la cour royale de Hué attache également une grande importance à l’unité harmonieuse des goûts et des couleurs, à l’équilibre du yin et de yang et au caractère nutritif des plats. Photo: huefood.vn

Le président du Comité populaire de la ville de Huê, Vo Lê Nhât, a annoncé le 25 juillet un plan ambitieux visant à construire le dossier « Huê - Ville créative » pour rejoindre le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (UCCN), dans le domaine de la gastronomie.

Le réseau UCCN, créé en 2004, comprend actuellement plus de 350 villes de plus de 100 pays, couvrant des domaines tels que le design, la gastronomie, la littérature, les arts médiatiques, la musique, le cinéma et l’artisanat - arts populaires.

Le Vietnam compte déjà trois villes reconnues comme villes créatives de l’UNESCO : Hanoi (design), Hôi An (artisanat et arts populaires) et Dà Lat (musique).

Huê est considérée comme ayant un grand potentiel dans le domaine de la gastronomie et a décidé de choisir ce domaine pour construire le dossier de candidature au réseau UCCN. Le Comité populaire de la ville de Huê a élaboré un plan détaillé comprenant la création d’un groupe de travail, l’organisation de sondages, la collecte de données et l’invitation d’experts pour des conseils.

Les activités de préparation comprendront deux tables rondes et un séminaire thématique en août et septembre 2024, ainsi qu’un atelier international intitulé « Huê - Vers une ville créative dans le domaine de la gastronomie » à la fin de l’année 2024.

La ville de Huê intensifiera également ses efforts de communication avec un concours de conception de logo et d’identité visuelle « Huê - Ville créative de l’UNESCO », la création d’un site web en vietnamien et en anglais, et une promotion accrue dans les médias.

Après la soumission du dossier en juin 2025, la ville de Huê continuera son travail de communication par le biais de publications, de livres, de films documentaires et l’organisation de zones gastronomiques. La ville prévoit également de participer à la Conférence des villes créatives et d’organiser des activités de promotion touristique dans d’autres pays pour acquérir de l’expérience.

Selon des sondages, Huê possède 1.700 plats et boissons, divisés en trois principales catégories : cuisine populaire, cuisine royale et cuisine végétarienne. La cuisine de Huê est célèbre pour sa préparation raffinée, sa qualité et l’art de la présentation.

Récemment, la province de Thua Thiên-Huê (Centre) a activement travaillé à la construction de la marque « Huê - Capitale culinaire » avec de nombreuses activités de promotion touristique et culturelle gastronomique, attirant de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. – NDEL/VI