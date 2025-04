Hôpital militaire 108 : Première greffe de cœur artificiel de 3e génération réussie au Vietnam

L'Hôpital militaire central 108 a annoncé le succès de la première transplantation cardiaque artificielle partielle de troisième génération (LVAD - Heart Mate3) réalisée au Vietnam, ce matin du 12 avril.

En mars 2025, une patiente de 46 ans, originaire de Thanh Hoa, a été admise à l'Hôpital militaire central 108. Les médecins ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection sévèrement réduite (FE de seulement 19 %) due à une cardiomyopathie dilatée, associée à des complications graves telles qu'un antécédent d'infarctus cérébral et une occlusion de l'artère sous-clavière droite.

L'opération a été menée par des médecins de l'hôpital, sous la direction du professeur Jan D. Schmitto, président de l'EUMS-Society (Société européenne d'assistance circulatoire mécanique), figure de proue mondiale dans ce domaine et pionnier ayant réussi en 2014 la première implantation au monde du LVAD-Heart Mate3 pour traiter l'insuffisance cardiaque terminale. Onze ans après cette intervention, son patient continue de mener une vie normale.

L'intervention chirurgicale a duré quatre heures. Deux semaines après la transplantation, la patiente est en mesure de se déplacer et d'accomplir ses activités personnelles de manière totalement stable. Elle reçoit actuellement des instructions sur les protocoles de soins professionnels en vue de sa sortie prochaine.

L’insuffisance cardiaque représente le stade ultime des maladies cardiovasculaires, affichant le taux de mortalité le plus élevé à l'échelle mondiale, surpassant même celui du cancer et des accidents vasculaires cérébraux. Près de 50 % des patients diagnostiqués avec une insuffisance cardiaque ne survivent pas plus de cinq ans. Cette statistique est encore plus alarmante pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque terminale, dont l'espérance de vie moyenne oscille entre 6 et 12 mois, avec un taux de mortalité excédant 75 % après un an.

La patiente reçoit des instructions sur les protocoles de soins professionnels en vue de sa sortie prochaine. Photo : Hôpital militaire central 108

Ce succès ouvre de nouvelles perspectives pour des milliers de patients souffrant d’insuffisance cardiaque terminale, pour lesquels la seule option thérapeutique résidait jusqu'alors dans l'attente d'une transplantation cardiaque. Bien que la disponibilité des organes de donneurs se soit améliorée, elle demeure largement insuffisante par rapport au nombre de patients en attente.

Il convient de souligner qu'il s'agit de la première transplantation réussie réalisée par de jeunes médecins de l’Hôpital central militaire 108, encadrés par des professeurs de renommée internationale. La réussite de cette transplantation marque une avancée significative dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire au Vietnam, témoignant de la solide expertise professionnelle et de la pertinence de la stratégie d'investissement et d'orientation dans le développement de la haute technologie au sein de l'Hôpital militaire central 108. - VNA/VI