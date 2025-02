Honorer le nouveau riz, une belle coutume des Thai

L’ethnie Thai honore le nouveau riz en organisant au début de chaque année une fête en grande pompe dédiée à cet aliment, avec la conviction qu’elle aura de bonnes récoltes et que les divinités ainsi que les ancêtres veilleront sur eux et les protégeront.

Le rite est réalisé par un chaman. Photo: CVN/VNA

Les Thai vivant dans la province de Thanh Hoa (Centre) sont profondément liés à la riziculture depuis des générations. Leurs fêtes traditionnelles reflètent donc fortement les activités rizicoles. La Fête du nouveau riz est une coutume précieuse, préservée au fil des siècles, qui constitue une partie essentielle de leur vie spirituelle et culturelle. Selon les croyances de cette minorité ethnique, la bénédiction de la nature et des ancêtres joue un rôle crucial dans la réussite des récoltes. Les divinités et les ancêtres sont toujours les premiers à déguster le nouveau riz.

Lors de la cérémonie, un chaman est le maître des rites, agissant comme un intermédiaire entre la communauté et les divinités. Il récite des prières pour exprimer la gratitude envers la nature et les ancêtres tout en formulant des souhaits de prospérité pour les familles et le village. Les habitants profitent de ce moment chaleureux pour renforcer les liens communautaires et partager la joie de la bonne moisson.

La fête est un événement cultuel majeur pour les Thai. Photo: CVN/VNA

Cette fête est également une occasion pour les personnes âgées de transmettre des valeurs morales et des enseignements de vie aux jeunes générations. Même ceux qui vivent loin reviennent auprès de leur famille pour cet événement important. Les villageois dégustent des plats à base de riz nouveau, de porc et arrosent le tout d’un délicieux alcool de riz. -CVN/VNA