Honneur pour le Département général de la Logistique et de la Technique

Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a assisté le 14 janvier à Hanoï à la cérémonie de remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » au Département général de la Logistique et de la Technique relevant du ministère de la Défense.

Le secrétaire général du Parti, To Lam (à droite), remet le titre de Héros des Forces armées populaires au Département général de la Logistique et de la Technique relevant du ministère de la Défense. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, To Lam a remis cette distinction en reconnaissance des réalisations particulièrement remarquables du Département général de la Logistique et de la Technique dans l’entraînement, la préparation au combat, la construction de l’Armée populaire et le renforcement de la défense nationale, contribuant à l’édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général a souligné que, ces dernières années, le Département général de la Logistique et de la Technique avait accompli avec succès sa mission de conseil stratégique auprès de la Commission militaire centrale et des dirigeants du ministère de la Défense, en contribuant à la réorganisation et à la rationalisation des structures logistiques et techniques de l’Armée.

Il a demandé au Département général de la Logistique et de la Technique de bien assimiler, étudier et mettre en œuvre les résolutions, directives, conclusions et règlements du Comité central, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense ; de faire valoir l’esprit de proactivité et de créativité ainsi que l’autonomie afin d’assurer en temps voulu et de manière suffisante les matériels, armes et équipements logistiques et techniques nécessaires aux unités pour l’exécution des missions régulières et imprévues.

Il a également insisté sur la nécessité de renouveler et de perfectionner les modes de garantie logistique et technique dans la nouvelle situation, tout en améliorant la qualité de l’appui à la vie et à la santé des militaires afin de renforcer la capacité de combat de l’Armée.

Il est en outre important d’anticiper et évaluer les tendances de la science militaire mondiale, et de renforcer la recherche, l’innovation et la transformation numérique. Dans la « nouvelle ère », le secteur de la Logistique et de la Technique de l’Armée doit être à l’avant-garde de l’innovation scientifique et technologique, en intégrant les acquis les plus avancés de l’humanité au service du développement de la logistique et de la technique militaires, ainsi que de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

To Lam a par ailleurs appelé le Département général à mettre en œuvre de manière efficace les orientations définies et accorde une attention particulière à l’amélioration des conditions de vie des militaires, de l’alimentation et du logement aux activités quotidiennes et aux soins de santé, notamment pour ceux en zones reculées, frontalières et insulaires, afin qu’ils puissent accomplir leurs missions et rester prêts au combat.

Le secrétaire général a enfin affirmé que les dirigeants du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale ont toute confiance dans la capacité du Département général de la Logistique et de la Technique à accomplir avec succès les missions qui lui sont confiées, à la hauteur de la confiance du Parti, de l’État et du peuple. – VNA/VI