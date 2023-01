Hong Kong (Chine) souhaite renforcer la coopération avec Hanoï et Ho Chi Minh-Ville

Une délégation d'affaires de Hong Kong (Chine) d'environ 60 membres se rendra du 8 au 14 janvier à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville dans le but de renforcer davantage les échanges et de rechercher des opportunités d'investissement et de commerce entre le Vietnam et Hong Kong, la région de la Grande Baie en particulier, la Chine continentale, en général.

La délégation sera conduite par le Docteur Jonathan Choi, président de la Chambre de commerce chinoise à Hong Kong, président de l'Association des entrepreneurs du golfe Guangdong-Hong Kong-Macao, président de la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam et président du groupe Sunwah.

Au cours de ce voyage d'affaires, la délégation se coordonnera avec les ministères et secteurs vietnamiens pour organiser le 10 janvier à Hanoï un séminaire visant relier les entreprises de Hong Kong et de la région de la Grande Baie au Vietnam et le 12 janvier un séminaire de la promotion de l’investissement Hong Kong-Ho Chi Minh-Ville. Ces événements devraient réunir des centaines de délégués, dont des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des experts du Vietnam et de Hong Kong.

Docteur Jonathan Choi, président de la Chambre de commerce chinoise à Hong Kong, président de l'Association des entrepreneurs du golfe Guangdong-Hong Kong-Macao, président de la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam et président du groupe Sunwah. Photo : VNA



En outre, la délégation aura également des séances de travail avec des responsables de ministères du Plan et de l’Investissement, de l'Industrie et du Commerce et des Sciences et des Technologies et aussi des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville.

S'adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Hong Kong, le consul général du Vietnam à Hong Kong Pham Binh Dam a déclaré que les entreprises de Hong Kong étaient toutes très fortes et avaient eu un long temps de faire du commerce au Vietnam. Cela explique pourquoi Hong Kong est le 7ème partenaire commercial et le 5ème investisseur du Vietnam et le potentiel de coopération entre les deux parties est toujours grand.

Il a espéré que dans un avenir proche, le consulat soutiendra directement certaines grandes entreprises vietnamiennes pour faire des affaires à Hong Kong.

Jonathan Choi s’est déclaré être confiant en potentiels de développement du Vietnam. Il y a de nombreux pays et territoires intéressés à investir au Vietnam, notamment Hong Kong, a-t-il affirmé. -VNA/VI