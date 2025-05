Hommage du secrétaire général Tô Lâm au Président Hô Chi Minh et au secrétaire général Lê Duân à Moscou

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, rend hommage au Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Dans le cadre de leur visite officielle en Russie et de leur participation à la célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, dans la soirée du 10 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant, se sont rendus à la place Hô Chi Minh pour déposer des fleurs devant le Monument de Hô Chi Minh, ainsi qu’à la place Lê Duân pour rendre hommage au secrétaire général Lê Duân.



Le Président Hô Chi Minh fut un grand ami du peuple russe, créant des bases des relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Russie.



Le Monument du Président Hô Chi Minh se trouve sur une place de 676 m². Réalisé en bronze, il fait 5 mètres de haut et repose sur un socle massif en bronze de 6 mètres de long et de 0,5 mètre d’épaisseur. Sur la base du monument figure en russe l’une de ses citations emblématiques : « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté ».



Le secrétaire général Lê Duân contribua grandement à l’édification, au renforcement de la solidarité particulière, de la coopération intégrale et de l’amitié fraternelle entre le Vietnam, l’Union soviétique et d’autres pays socialistes frères.

La délégation vietnamienne et la stèle commémorative du secrétaire général Lê Duân. Photo: VNA

Au centre de la place Lê Duân se dresse une stèle commémorative en granit rouge, gravée en russe : « Place Lê Duân : En mémoire d’un grand acteur du mouvement ouvrier communiste international et de la libération nationale, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, grand ami de l’Union soviétique, 1907–1986 ».-VNA/VI