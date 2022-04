Hommage aux rois Hung dans plusieurs localités méridionales

Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont solennellement organisé le 10 avril (10e jour du 3e mois lunaire) une cérémonie de commémoration des Rois fondateurs Hùng au Parc de l'histoire et de la culture nationales.

Dans une atmosphère solennelle, les autorités et les habitants de la ville ont déposé des bâtonnets d'encens et des fleurs sur l'autel des rois Hùng.

A cette occasion, To Thi Bich Chau, présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, a passé en revue la tradition héroïque d'édification et de défense nationales des rois Hung. Elle a appelé tous les secteurs et habitants locaux à promouvoir la grande union nationale, ensemble pour construire et développer la vie des habitants de la ville.

Le même jour, des cérémonies d'offrande d'encens aux rois fondateurs Hùng ont été organisées dans la province de Kien Giang et la ville de Can Tho