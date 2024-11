Hommage à Madeleine Riffaud, amie fidèle du peuple vietnamien

Les funérailles de Madeleine Riffaud, poète, journaliste, révolutionnaire française, amie fidèle et proche du peuple vietnamien, se sont déroulées avec solennité le 20 novembre à Paris.

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel et l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang ont assisté à la cérémonie.

S'exprimant lors de la cérémonie commémorative, Elisabeth Helfer Aubrac, fille du combattant révolutionnaire français Raymond Aubrac et fille adoptive du Président Ho Chi Minh, a déclaré que Madeleine Riffaud "doit avoir du cœur pour s'engager pendant un siècle sur les routes qu'elle a choisies". Les engagements de Madeleine furent aussi ceux de ses parents Raymond et Lucie Aubrac : la Résistance, la Décolonisation, la proximité avec le Parti Communiste, la bagarre contre les injustices de toutes espèces.

Madeleine Riffaud a souligné : "Il n'y a pas assez de mots pour exprimer toute l'originalité de cette femme d'exception. Madeleine a orchestré sa vie avec une fantastique lucidité et un optimisme aussi conquérant que celui qui habitait ses compagnons". Elle a appelé les gens à suivre l’exemple de Madeleine dans le service de l'Humanité, avec pugnacité, optimisme, constance, et enthousiasme.

S'adressant aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) en France, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a affirmé que la disparition de Madeleine Riffaud était une grande perte pour ses proches, les communistes français et ses amis vietnamiens. Leur participation à ses funérailles témoigne de l'admiration et le soutien pour son courage, sa force de combat et sa participation enthousiaste aux activités en faveur de la lutte du peuple vietnamien et des peuples opprimés du monde entier.

L'ambassadeur a affirmé que le peuple vietnamien garderait un souvenir impérissable de son dévouement, exprimant l'espoir que ses amis continueraient à soutenir le Vietnam dans ses efforts de développement.

Hélène Luc âgée de plus de 90 ans, sénatrice honoraire et présidente d'honneur de l'Association d'amitié Franco-Vietnamienne (AAFV), a évoqué la générosité exceptionnelle de Madeleine Riffaud, affirmant qu’elle vivrait pour toujours comme un bel exemple à suivre.

Alain Bonnet, membre du Village de l'amitié de Van Canh, a rappelé l'engagement de Madeleine Riffaud non seulement pour l'indépendance et l'unification du Vietnam, mais aussi son implication active dans l'aide aux victimes de l'agent orange et aux enfants handicapés au Vietnam.

Jean-David Morvan, auteur de trois bandes dessinées sur la vie de Madeleine Riffaud, a souligné ses contributions significatives à la révolution française, ainsi que son rôle en tant que journaliste pour apporter en France une perspective nouvelle sur les guerres en Indochine, le Vietnam et l’Algérie.

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a envoyé une lettre de condoléances, rappelant les grandes contributions de Madeleine Riffaud à l'amitié franco-vietnamienne. L'Association d'amitié et de coopération Vietnam - France a également présenté ses condoléances à la famille de Madeleine Riffaud et à Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.

Madeleine Riffaud, poète, journaliste, révolutionnaire française, amie proche du peuple vietnamien, est décédée le 6 novembre 2024 à Paris, à l'âge de 100 ans. Elle fut reporter à la revue "La Vie Ouvrière" puis au quotidien L'Humanité du Parti communiste français. Elle fut l'une des premières correspondantes de guerre étrangères invitées à assister à la guerre d'agression américaine au Vietnam. Ses articles, photos et documentaires publiés en France racontèrent la vie et les courageux combats du peuple vietnamien entre 1965 et 1973. En particulier, ses deux livres intitulés "Dans les maquis Vietcong" (Éditions Julliard, 1965) et "Au Nord du Vietnam, écrit sous les bombes" (Éditions Julliard, 1967), firent grand bruit. Le premier livre fut récompensé par l'Organisation internationale des journalistes (OIJ) en 1966. Elle eût également l'honneur de rencontrer le Président Hô Chi Minh et de s'entretenir avec lui à deux reprises au cours de cette période.

Après la guerre, elle participa à de nombreuses activités d'amitié France - Vietnam, de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent orange et d’aide aux personnes en difficulté dans les régions reculées du Vietnam…

Pour exprimer leur gratitude et reconnaître les grandes contributions de Madeleine Riffaud aux processus de libération nationale et de développement national, l'État et le gouvernement du Vietnam lui décernèrent l’Ordre de la Résistance de première classe en 1984 et l’Ordre de l'Amitié en 2004. -VNA/VI