Hôi An: un espace consacre au patrimoine culturel du Vietnam

L’exposition «Espace du patrimoine culturel du Vietnam» a débuté ce vendredi 8 juillet dans l’ancienne cité de Hôi An, province de Quang Nam (Centre) et ce, en écho de l'Année nationale du tourisme de Quang Nam 2022.

Photo : VNA

Les 160 photos exposées en une semaine présentent aux visiteurs des patrimoines reconnus par l'UNESCO et bien d’autres patrimoines culturels immatériels du Vietnam ainsi que les meilleurs sites touristiques de notre pays.

Chaque jour, un programme d'échanges mettant à l'honneur l'art et la culture populaire est présenté.



Cet évènement attire la participation de 25 villes et provinces du pays. En outre, une exposition virtuelle s’ouvrira le 12 juillet à l’adresse http://trienlamvhnt.vn. - VOV/VNA/VI