Hoi An parmi les meilleures villes d'Asie, selon Travel + Leisure. Photo: Thanh Hòa/VI

L'ancienne ville de Hoi An, aujourd'hui intégrée à la ville côtière centrale de Da Nang, a été nommée parmi les 10 meilleures villes d'Asie pour 2025 par le célèbre magazine de voyage Travel + Leisure.



Ce classement, issu de l'enquête annuelle World's Best Awards du magazine auprès de plus de 180.000 lecteurs du monde entier, repose sur plusieurs critères, notamment les sites touristiques, la culture, la gastronomie, la convivialité, le shopping et le rapport qualité-prix global.



Hoi An occupe la 6e place du classement de cette année, impressionnant les voyageurs internationaux par son mélange distinctif de styles architecturaux locaux et étrangers, son charmant réseau de canaux et l'accueil chaleureux de ses habitants.



Selon Travel + Leisure, les voyageurs adorent flâner ou prendre des photos dans ses rues pavées de mousse, découvrir des cafés pittoresques, des boutiques artisanales et une scène culinaire et culturelle dynamique qui s'anime la nuit.



Hanoï, autre destination vietnamienne, occupe la 12e place du classement.



En tête de liste se trouve Chiang Mai, dans le Nord de la Thaïlande, suivie de Tokyo (Japon), Bangkok (Thaïlande) et Jaipur (Inde). - VNA/VI