Hôi An et Phu Quoc figurent sur des classements de Travel & Leisure

Le 15 juillet, le magazine Travel & Leisure a publié la liste des 25 meilleures villes du monde en 2022.



Hôi An, rattachée à la province de Quang Nam, occupe la 20e place sur cette liste. Elle est d’ailleurs l’unique ville vietnamienne à figurer sur la liste.



En 2019, Hôi An avait été choisie par Travel & Leisure parmi les meilleures destinations du monde.



La publication de la liste des 25 meilleures villes du monde s’inscrivait dans le cadre des prix annuels World's Best Awards, basés sur le vote des centaines de milliers de lecteurs de ce magazine qui sont des touristes du monde entier.

Phu Quoc. Photo: hanoimoi.com.vn

Phu Quoc. Photo: hanoimoi.com.vn

Toujours dans le cadre de ces prix World's Best Awards, l'île de Phu Quôc (rattachée à la province de Kiên Giang), occupe la 14e place sur la liste des 25 meilleures îles du monde, alors que les hôtels Capella Hanoi et Six Senses Côn Dao figurent dans la liste des 100 meilleurs hôtels du monde, occupant respectivement les 18e et 51e places.-VOV/VNA/VI