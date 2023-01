Hoi An et HCM-Ville parmi les 25 destinations les plus tendances au monde en 2023

Le célèbre site de voyage allemand "reisereporter.de" a publié un article mettant en évidence les 25 destinations les plus tendances au monde pour 2023, où figurent Hoi An et Ho Chi Minh-Ville, déjà largement plébiscitées par les lecteurs de TripAdvisor - la plus grande plate-forme de voyage.

Vue aérienne de l'ancienne ville de Hoi An. Photo : VNA

Plus précisément, Hoi An, dans la province centrale de Quang Nam, a occupé la deuxième place sur la liste du prix annuel Travelers' Choice Best of the Best, après Cuba, tandis que la métropole du Sud occupait la 11e.

Travelers' Choice Best of the Best révèle les destinations ayant la plus forte croissance d'année en année en termes d'intérêt sur Tripadvisor, d'après les avis des voyageurs sur une période de 12 mois entre le 1er novembre et le 31 octobre.

"Hoi An, sur la côte centrale du Vietnam, est un exemple bien préservé d'un important port de commerce d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle", a commenté Tripadvisor. "Autrefois halte préférée des routards, il devient de plus en plus connu des touristes."

Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, la plus grande métropole du Vietnam, donne le rythme culturel et économique du pays, a déclaré Tripadvisor, ajoutant que l'ancienne Saigon possède une charmante architecture coloniale française et de larges boulevards.

Le site de voyage basé aux États-Unis a conseillé aux touristes de visiter le musée des vestiges de la guerre au 28, rue Vo Van Tan dans le district 3, ainsi que la pagode de l'Empereur de jade, que l'ancien président américain Barack Obama visita lors de sa visite au Vietnam en 2016.

Siem Reap, au Cambodge, et Chiang Mai, en Thaïlande, sont également entrés dans le top 10.- VNA/VI