Hoi An classée plus beau centre historique d’Asie par Tourlane

La vieille ville de Hoi An, au Vietnam, vient d’être classée par le site de voyage en ligne français Tourlane comme le plus beau centre historique d’Asie. Photo: VNA

La vieille ville de Hoi An, au Vietnam, vient d’être classée par le site de voyage en ligne français Tourlane comme le plus beau centre historique d’Asie, aux côtés de patrimoines mondialement célèbres tels que Cracovie (Pologne), Avignon (France) ou Carthagène (Colombie).



Le classement, publié début septembre, a été établi en prenant en compte quatre critères : l’accessibilité à pied du centre historique, l’ancienneté de la vieille ville, le coût d’une visite guidée sur place et la popularité du lieu sur Instagram.



« Hoi An (Vietnam) arrive première du palmarès asiatique grâce à son centre historique du XVIe siècle, sa parfaite accessibilité et sa visite guidée au tarif imbattable de 2 €. Pour Tourlane, il s’agit de l’une des villes historiques les mieux préservées d’Asie du Sud-Est, qui se distingue entre autres par ses ruelles décorées de lanternes de toutes les couleurs ».

Photo: VNA



La cité vietnamienne est suivie par Bhaktapur (Népal), Kyoto (Japon), Luang Prabang (Laos) et Fort de Galle (Sri Lanka).



En Europe, Cracovie (Pologne) décroche la première place. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Sousse (Tunisie) s'impose en tête. Outre-Atlantique, Saint Augustine (Floride) prend la tête du classement des États-Unis, tandis qu'en Amérique latine, Carthagène (Colombie) et ses façades colorées rayonnent.-VNA/VI