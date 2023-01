Hoi An accueille de nombreux touristes pendant les vacances du Nouvel An

Des dizaines de milliers de visiteurs ont afflué vers l’ancienne ville de Hoi An dans la province de Quang Nam pendant les vacances du Nouvel An (du 30 décembre 2022 au 2 janvier 2023), ouvrant une nouvelle année prometteuse pour le secteur touristique de cette localité du Centre.



Au jour de l’an, Hoi An a accueilli 34 visiteurs étrangers dont la plupart étaient Mongols et Sud-Coréens. Dans la matinée du même jour, ils ont visité certains des lieux les plus emblématiques de Hoi An dont la maison communale de Hoi An, l’ancienne maison Duc An, le Chùa Câu (le Pont-Pagode japonais), la place Song Hoai (place de la rivière Hoai).



Le Pont-Pagode japonais, la rivière Hoai et la rue des lanternes ont été les sites les plus fréquentés pendant ces jours de vacances.





Photo : VNA

Cette année, Quang Nam se concentre sur l'amélioration des activités de promotion du tourisme sur les marchés clés pour attirer davantage de touristes.



Selon une liste publiée en février 2022 par Time Out, un magazine spécialisé dans le tourisme, la culture et la gastronomie, Hoi An figure parmi les 21 endroits les plus romantiques du monde. En outre, selon le magazine Travel & Leisure, Hoi An occupe la 20e place de la liste des 25 meilleures villes du monde en 2022 publiée vers la mi-juillet 2022. -VNA/VI