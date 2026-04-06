Hoa Phat s'associe à TÜV SÜD pour certifier la qualité de ses rails

Le groupe sidérurgique Hoa Phat, leader au Vietnam, franchit une étape majeure dans son plan de production d'acier de haute qualité pour les systèmes ferroviaires modernes en signant un accord avec TÜV SÜD Rail GmbH. Cet accord porte sur la fourniture de services d'essais, d'inspection et de certification pour ses produits ferroviaires.

Des représentants du groupe Hoa Phat et de TÜV SÜD Rail GmbH signent l'accord. (Photo : Hoa Phat Group)



Aux termes de cet accord, TÜV SÜD accompagnera Hoa Phat en matière de conseil technique, d'évaluation des systèmes de production, de supervision des essais et de certification de conformité de ses produits ferroviaires. Le processus suivra des pratiques reconnues internationalement, garantissant indépendance et objectivité et renforçant la crédibilité de l'acier Hoa Phat sur les marchés mondiaux.



Le champ d'application de la certification couvre une large gamme de profilés de rails fabriqués selon les normes internationales, utilisant des nuances d'acier allant du R260 pour les applications conventionnelles au R350HT et au R400HT pour les conditions de charge et d'usure élevées. Ces produits sont conçus pour répondre à diverses exigences opérationnelles, des métros urbains aux lignes ferroviaires interrégionales et aux lignes à grande vitesse.



Les activités de certification et d'évaluation seront menées conformément aux normes internationales largement adoptées, notamment les systèmes européens (EN), chinois (GB/TB) et japonais (JIS).



François-Xavier Bauzet, directeur général adjoint pour l'Asie du Sud-Est chez TÜV SÜD, a déclaré que le processus de certification permettrait aux produits ferroviaires de Hoa Phat de satisfaire aux exigences techniques et aux critères internationaux les plus rigoureux sur de nombreux marchés, ouvrant ainsi la voie à la participation à des projets ferroviaires d'envergure dans la région et au-delà.



Basé en Allemagne, TÜV SÜD bénéficie de plus de 160 ans d'expérience dans les essais, l'inspection et la certification, et est présent dans plus de 50 pays. Sa division ferroviaire est mondialement reconnue pour son expertise en matière d'évaluation et de certification de la sécurité, forte de son implication dans de nombreux projets de métro et de lignes à grande vitesse en Europe, en Amérique et en Asie.



Hoa Phat développe actuellement son usine de rails et d'aciers spéciaux dans la zone économique de Dung Quat, province de Quang Ngai. Conçue pour une capacité annuelle de 700 000 tonnes, l'usine utilise une technologie de pointe fournie par le groupe SMS.



Elle fabriquera une gamme de produits, notamment des rails pour lignes à grande vitesse, des voies ferrées urbaines, des rails pour ponts roulants et des profilés en acier (U, I, H et V), ainsi que d'autres produits sidérurgiques spécialisés.



Après trois mois de travaux, le projet est réalisé à environ 35 % de son avancement prévu et l'installation des équipements devrait débuter en juin. La première production de rails pour lignes à grande vitesse est attendue en 2027, faisant de Hoa Phat la première entreprise d'Asie du Sud-Est capable de produire ce type d'acier. - VNA/VI