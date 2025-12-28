Hô Chi Minh-Ville va célébrer le pho, star des soupes, au musée

Le premier musée consacré au pho (soupe vietnamienne) à Hô Chi Minh-Ville est situé à l'angle des rues Nguyên Thai Hoc et Pham Ngu Lao, et devrait ouvrir ses portes à la mi-janvier 2026.

Le fondateur et directeur du Musée du pho (Pho Museum), Lê Nhât Thanh, a fait savoir mardi 23 décembre que le projet entrait dans sa phase finale d’achèvement, avec une ouverture prévue début 2026, coïncidant avec la haute saison touristique internationale à Ho Chi Minh-Ville.

Le Musée du pho est implanté au cœur d’un quartier touristique, à proximité des rues Bui Viên, Pham Ngu Lao et du marché Bên Thành. D’une superficie totale d’environ 800 m² répartis sur trois étages, cet établissement propose un parcours de visite sous forme de circuit fermé de 60 à 75 minutes, combinant découverte culturelle, divertissement, expérience gastronomique et espace commercial.

Lê Nhât Thanh, fondateur et directeur du Musée du pho. Photo: VnExpress

La visite débute au troisième étage. Les visiteurs y découvrent un court métrage cinématographique d’environ dix minutes retraçant l’histoire de la formation et du développement du pho dans le Nord, le Centre et le Sud. Le film met également en lumière les paysages, la culture et la vie quotidienne des Vietnamiens en plus d’un siècle.

Le parcours se poursuit avec un espace d’exposition présentant 209 objets collectés et reconstitués, tels que des bols et vaisselle en céramique provenant des ateliers de Bat Tràng, Biên Hoa, Binh Duong et Hôi An, ainsi que des marmites, ustensiles de cuisine et œuvres artistiques. La star de ses collections est une ancienne échoppe ambulante de pho de l’artisan Văn Cù, évoquant une image familière du début du XXe siècle.

Le troisième étage propose également des jeux interactifs permettant aux visiteurs de découvrir les ingrédients et les recettes du phở, afin de mieux comprendre pourquoi ce plat est considéré comme un patrimoine culturel immatériel. Cet espace est renouvelé tous les deux à trois mois pour maintenir l’attrait de la visite. Le premier thème retenu est celui de la rizicuture aquatique - du grain de riz à la table.

Le premier Musée du pho du Vietnam ouvrira ses portes le 15 janvier. Photo : Musée du pho

Au deuxième étage, les visiteurs peuvent observer des artisans réaliser en direct les différentes étapes de fabrication artisanale du pho, depuis la cuisson et la découpe des feuilles de riz jusqu’à la préparation des ingrédients. L’espace est accompagné d’un grand écran projetant des images de sites pittoresques du Vietnam, donnant l’impression de déguster un bol de pho au cœur de la baie de Ha Long ou des collines de thé du Nord-Ouest.

Le rez-de-chaussée est consacré à la présentation de souvenirs inspirés du pho ainsi qu’à des spécialités régionales. Le parcours s’achève par la dégustation d’un bol de pho spécial.

Le circuit complet est proposé au prix de 750. 000 dôngs pour les adultes et de 500.000 dôngs pour les enfants, incluant la visite, un souvenir et un bol de pho spécial. Les visiteurs ne participant pas au circuit peuvent consommer un phở à la carte, à partir de 125.000 dôngs le bol. Le bol de pho spécial du musée est vendu 260.000 dôngs.

Un bol de pho proposé par le Musée du pho. Photo: VnExpress

Le pho servi au musée utilise un bouillon qui conjugue les saveurs des trois régions du pays, ajusté au goût du Sud. Les nouilles de riz proviennent de l’atelier traditionnel Nguyên Binh dans le quartier de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville. Le bœuf est issu d’un élevage appliquant des technologies japonaises à Ba Vi, selon un processus de soins spécialisé.

Selon Lê Nhât Thanh, l’idée de créer un musée du pho est née de son expérience au musée du ramen de Yokohama, au Japon, où ce plat emblématique est présenté de manière attrayante et méthodique. Il estime que le pho vietnamien est tout aussi célèbre que le ramen et à maintes reprises classé parmi les meilleures soupes du monde, mais manque jusqu’à présent d’un espace pour reconstituer son parcours culturel et historique vieil de plus d’un siècle.

« Le musée du pho a été créé avec le souhait de raconter l’histoire du pho vietnamien aux amis internationaux », a-t-il souligné. – VNA/VI