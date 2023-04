Hô Chi Minh-Ville souhaite intensifier sa coopération avec le groupe AstraZeneca

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai (droite) et Pascal Soriot, directeur général du groupe britannique AstraZeneca. Photo: VNA

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai a reçu mercredi 12 avril Pascal Soriot, directeur général du groupe britannique AstraZeneca, en visite de travail dans cette ville.



Selon Phan Van Mai, les deux parties partagent une même orientation de développement et disposent d'un énorme potentiel de coopération. Ainsi, il a suggéré aux deux parties d’étudier et de lancer rapidement des programmes de coopération spécifiques dans les domaines auxquels Hô Chi Minh-Ville accorde la priorité et où AstraZeneca dispose d'atouts, tels que le développement d'un centre d'étude médicale, le développement de vaccins, de produits biologiques et d’outils médicaux.



A cette occasion, Phan Van Mai a remercié AstraZeneca pour ses aides accordées au Vietnam dans sa prévention et sa lutte contre le COVID-19, avant d’émettre son souhait de renforcer la coopération avec ce groupe pour développer le secteur médical de la ville.



Pour sa part, Pascal Soriot a déclaré que son groupe s'intéressait à investir dans les activités innovantes, axées sur le diagnostic et l'intervention précoce pour prévenir l'aggravation des maladies, ainsi que la recherche sur le développement vert, la réduction des émissions et des impacts de l'effet de serre.



Il a également exprimé sa volonté de soutenir la mégapole du Sud, notamment en matière de solutions progressistes pour les soins de santé des habitants, contribuant au développement de l'économie de la ville.