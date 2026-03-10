Hô Chi Minh-Ville sévit contre la pêche INN avant l’inspection de la Commission européenne

Les forces de l'ordre maritimes de Hô Chi Minh-Ville offrent un drapeau national et diffusé des informations sur la pêche INN aux pêcheurs. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses mesures de lutte contre la pêche INN alors que le Vietnam se prépare à la cinquième inspection sur place de la Commission européenne, dans le cadre des efforts continus du pays pour obtenir la levée de l’avertissement (« carton jaune ») émis par la Commission.



La délégation d’inspection de la Commission européenne est arrivée au Vietnam le 9 mars afin d’évaluer la mise en œuvre par le pays des recommandations visant à prévenir la pêche INN.

Hô Chi Minh-Ville figure parmi les localités sélectionnées pour l’inspection, et cette visite devrait jouer un rôle important dans la décision de la Commission européenne de lever ou non l’avertissement.



Conscientes de l’importance de cette mission, les autorités municipales ont renforcé la gestion des pêches, intensifié la surveillance des flottes et amélioré le respect de la réglementation. Ces évolutions positives dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) contribuent non seulement à préparer l’inspection de la Commission européenne, mais aussi au développement d’un secteur de la pêche plus durable et responsable.



La ville compte actuellement plus de 4.450 bateaux de pêche en activité. Afin d’améliorer la gestion, les autorités ont recensé l’ensemble de la flotte et mis à jour les informations relatives aux navires dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase), permettant ainsi aux organismes de gestion de suivre leur statut légal, leur historique d’exploitation et leurs routes de pêche.



Pour les bateaux de 15 mètres et plus, tenus d’installer des systèmes de surveillance des navires (VMS), le taux d’installation dépasse les 99 %. Ce système permet aux autorités de surveiller en permanence la position des navires de pêche en mer, facilitant ainsi la détection rapide des pertes de signal, des franchissements de limites ou des signes d’intrusion dans les eaux territoriales étrangères.



Les collectivités côtières ont également renforcé le contrôle d’environ 400 bateaux de pêche ne disposant pas des documents requis, tels que les licences, les immatriculations et les certificats d’inspection. Ces bateaux sont placés sous stricte surveillance et amarrés à des emplacements désignés afin d’empêcher leur départ en mer.



Dans la commune de Long Hai, qui compte le plus grand nombre de navires non conformes (191), les autorités ont constitué une équipe spéciale chargée de suivre leur localisation grâce à des étiquettes d’identification et des dispositifs de géolocalisation. Des mesures similaires sont en vigueur dans d’autres zones côtières, et les navires ne sont autorisés à reprendre du service qu’une fois toutes les procédures terminées.



Parallèlement à la gestion de la flotte, la ville a également renforcé le contrôle dans les ports de pêche, qui jouent un rôle crucial dans la traçabilité des produits de la mer.



La ville compte neuf ports de pêche, dont quatre sont habilités à certifier l’origine des produits halieutiques, avec un contrôle plus strict des entrées et sorties de navires. Tous les bateaux doivent déclarer leurs informations via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT), garantissant ainsi la transparence. Les autorités portuaires coordonnent également leurs actions avec les agences des pêches et les gardes-frontières afin de recouper les journaux de pêche avec les données du VMS et de détecter rapidement les irrégularités.



Les autorités municipales ont intensifié leurs efforts de sensibilisation dans les ports de pêche et les communautés côtières afin d’informer les pêcheurs sur les pratiques de pêche légales. Par conséquent, tous bateaux tiennent désormais un registre de pêche conforme à la réglementation, tandis que les infractions telles que les pertes prolongées de signal VMS ou les incursions dans les eaux étrangères ont considérablement diminué, aucun cas de ce type n’ayant été enregistré depuis le début de l’année.



Du Trong Hoa, pêcheur du quartier de Vung Tau, a déclaré que les pêcheurs doivent respecter la réglementation nationale, opérer dans les eaux vietnamiennes et éviter de pénétrer dans les eaux étrangères pour que le pays puisse voir son avertissement (« carton jaune ») levé.



Grâce aux efforts soutenus des autorités municipales et au soutien des pêcheurs, Hô Chi Minh-Ville s’efforce d’éliminer la pêche INN, contribuant ainsi à l’inspection de la Commission européenne tout en promouvant un secteur de la pêche plus durable et responsable. – VNA/VI