Hô Chi Minh-Ville sert de passerelle pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande

Hô Chi Minh-Ville s'engage à servir de passerelle pour renforcer l'amitié et la coopération étroite entre le Vietnam et la Thaïlande, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan lors d'une cérémonie marquant le 97e anniversaire de la Fête nationale de la Thaïlande (5 décembre 1927-2024) tenue dans la mégapole du Sud dans la soirée du 2 décembre.

Prenant la parole lors de l'événement, organisé par le consulat général de Thaïlande, Vo Van Hoan a exprimé sa conviction qu'avec l'esprit de coopération et de solidarité, les deux pays continueront à surmonter les défis et à saisir les opportunités pour atteindre de plus grands acquis.

Le responsable s'est réjoui des relations florissantes entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la logistique, de la sécurité énergétique et de la réponse au changement climatique, qui ont contribué à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à favoriser le développement durable.

En outre, les échanges culturels, la coopération touristique et éducative ont donné un nouvel élan, contribuant à renforcer davantage les liens et la coopération entre les deux peuples, a-t-il noté.

Selon Vo Van Hoan, la Thaïlande est actuellement un partenaire important de Hô Chi Minh-Ville, notamment en termes de commerce, d'investissement, de culture et de tourisme. La mégapole du Sud apprécie les contributions de la communauté thaïlandaise dans la ville, a-t-il affirmé.

Pour sa part, la consule générale Wiraka Moodhitaporn a souligné que les relations bilatérales sont fondées sur une histoire partagée et une prospérité commune, avec une coopération s'étendant à tous les domaines.

La "Semaine de la Thaïlande" à Hô Chi Minh-Ville, l'un des événements cruciaux organisés par le consulat général au début de l'année 2025, ainsi que de nombreux autres tout au long de l'année, serviront de base importante aux futurs échanges culturels et économiques entre les deux parties, a-t-elle déclaré.

Le consulat général, ainsi que les agences gouvernementales thaïlandaises à Hô Chi Minh-Ville, s'engagent à promouvoir un partenariat efficace entre les deux pays à tous les niveaux et à encourager les investisseurs thaïlandais à contribuer au développement socio-économique du Vietnam, a affirmé la diplomate. -VNA/